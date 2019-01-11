Игорь Руденя обсудил с представителями поисково-спасательного отряда «Сова» развитие добровольческого движения в Тверской области

Пресс-служба Правительства Тверской области.

21 января Губернатор Игорь Руденя провел встречу с представителями поисково-спасательного отряда «Сова». Обсуждались вопросы сотрудничества регионального Правительства и волонтерской организации. «Хочу поблагодарить отряд «Сова» за работу по поиску и спасению пропавших людей. Благодаря вам и вашим коллегам 2018 год, объявленный Годом добровольца в России, был очень плодотворным для развития движения в Тверской области. Сегодня в большинстве муниципальных образованиях региона действуют волонтерские штабы. По количеству добровольцев наша область является лидером в ЦФО и занимает второе место по России», – сказал Игорь Руденя. Как отметил глава региона, на федеральном уровне разработана Концепция развития добровольчества до 2025 года, планируется внедрение стандарта поддержки волонтёров. Тверская область примет активное участие в реализации Концепции, продолжит развитие добровольческого движения, подчеркнул Игорь Руденя. Одним из направлений сотрудничества может стать работа центра поддержки добровольчества в области культуры безопасности и ликвидации стихийных бедствий. В 2018 году Тверская область, единственная в ЦФО, вошла в число десяти регионов-победителей конкурса на создание таких центров, объем федеральной субсидии составил более 10,9 млн рублей. Предполагается, что ключевым направлением деятельности центра станет обучение добровольцев-спасателей навыкам поиска людей, оказания первой помощи. Члены отряда «Сова» принимали активное участие в разработке конкурсного проекта и будут задействованы в подготовке волонтёров на базе центра. Добровольцы обратились к главе региона за содействием в обеспечении отряда необходимым оборудованием и транспортом, поиске помещения для штаба «Совы» в Твери и подразделений отряда в районах, продвижении поисковой волонтёрской деятельности, информировании жителей региона о правилах безопасного поведения. Игорь Руденя поручил проработать вопрос оказания волонтёрам необходимой поддержки. «Вы помогаете людям в трудной ситуации по зову души. Важно, чтобы работа отряда велась на постоянной основе, чтобы ваши ряды пополнялись новыми участниками», — сказал глава региона. Игорь Руденя передал координатору отряда «Сова» Анне Цветковой, которая признана самым активным волонтёром Тверской области 2018 года, эксклюзивную толстовку с эмблемой Года добровольца. Толстовки были вручены главам регионов по итогам заседания Госсовета под руководством Президента РФ Владимира Путина. Справочно: Отряд «Сова» с 2011 года ведет работу по поиску пропавших без вести людей, а также заблудившихся в лесах Тверской области и соседних регионов. Заявки на поиск людей отрабатываются совместно с правоохранительными органами и другими структурами. Налажено взаимодействие с Управлениями МВД по Тверской области, МЧС, администрацией Твери, СМИ, интернет-порталами. При необходимости к распространению информации подключается общероссийское волонтерское поисковое сообщество. Представители отряда «Сова» регулярно проводят мероприятия по обучению волонтеров основам безопасности, поисковой деятельности, оказанию первой медицинской помощи. В феврале отряд запланировал обучающий курс на базе Тверского филиала Московского университета МВД России. Кроме того, регулярно проводятся профилактические беседы с детьми младшего школьного возраста, подростками и родителями. Тверской актив отряда «Сова» насчитывает около 40 человек. Также действуют структурные подразделения в Кимрах, Ржеве, Спирово, Вышнем Волочке, Бежецке, Максатихе, Конаково, поселке Лесное.