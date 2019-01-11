Игорь Руденя: на Ржевском мемориале советскому солдату будет создана вся необходимая инфраструктура для посетителей

21 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству в Тверской области Ржевского мемориала советскому солдату. Идею создания монумента поддержал Президент России Владимир Путин.

«Этот проект имеет для нас очень важное значение. Необходимо разработать четкий план-график выполнения работ по созданию инфраструктуры мемориала, проект благоустройства территории с указанием ответственных лиц и сроков», - отметил Игорь Руденя.

Под возведение мемориала выделен земельный участок площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Строительство будет курировать Центральный музей Великой Отечественной войны (Музей Победы). Регион берёт на себя создание инфраструктуры комплекса.

На совещании обсуждались обеспечение участка инженерной инфраструктурой – электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением, схема подъездных маршрутов к мемориалу и Ржевскому филиалу Музея Победы.

Участники рассмотрели также вопросы благоустройства прилегающей территории, обустройства мест общего пользования. Предполагается, что объект станет новой точкой притяжения туристов. Мемориал планируется включить в существующие туристические маршруты, оборудовать там стоянку для экскурсионных автобусов, установить знаки туристкой навигации.

Справочно: Идея о создании в Тверской области Мемориала советскому солдату впервые была озвучена в рамках экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал. Завершить создание комплекса планируется в год 75-летия Великой Победы.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. В 2007 году Ржеву присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области