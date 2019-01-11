Заявление Игоря Рудени о снижении тарифов на электроэнергию в Тверской области вошло в Губернаторскую повестку фонда «Петербургская политика»

Фонд «Петербургская политика» опубликовал Губернаторскую повестку по итогам прошедшей недели. В нее вошло заявление губернатора Игоря Рудени о том, что уровень энерготарифов в Тверской области будет не выше, чем в соседних регионах.

По мнению Игоря Рудени, снижение тарифов на электроэнергию в Тверской области позволит повысить конкуренцию в экономике, будет способствовать развитию региона в целом.

«Наша задача – сделать уровень тарифов не выше, чем в соседних регионах, тогда наша экономика будет конкурентна. Работа по снижению тарифов будет идти поэтапно», – прокомментировал это решение губернатор.

На совещании в Правительстве Тверской области, которое в конце декабря 2018 года провел Игорь Руденя, было принято решение о снижении с 2019 года на 10% тарифов на электрическую энергию для потребителей на низком уровне напряжения. Это, в основном, предприятия малого бизнеса, сельхозпроизводители. С 1 января тариф для таких категорий потребителей снижен на 41 копейку. Таким образом, Тверская область переместилась с 3 на 8 место в ЦФО по уровню цен на электроэнергию низкого напряжения. Кроме того, для повышения инвестиционной привлекательности Тверской области заморожен тариф на услуги по передаче электроэнергии среднего и высокого напряжения, прежде всего, для средних и крупных производств. Для них тариф на протяжении 2019 года останется на уровне 2018 года.

С 1 января плата за электричество для населения Тверской области сохраняется в размере 4,23 руб/Квт.ч, а во втором полугодии увеличится лишь на 4 копейки, и это будет минимальное увеличение тарифа среди регионов Центрального федерального округа.