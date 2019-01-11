В Тверской области стартовал III Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок»

Молодых поэтов приглашают принять участие в III Всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зелёный листок», который проводится «Домом поэзии Андрея Дементьева» в Твери. Победителей ждут денежные премии, публикации в сборнике и мастер-классы от ведущих поэтов страны.

«Очень важно, что проект продолжает традиции легендарного журнала «Юность», где публикации начинающих литераторов размещались на страницах зеленого цвета. Это подчеркивает преемственность поколений, продолжает эстафету поддержки молодых талантов, служит сохранению богатства и разнообразия отечественной культуры, укреплению в обществе традиционных нравственных ценностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Свои стихи на конкурс могут присылать авторы от 16 до 29 лет. Работы принимаются до 25 февраля 2019 года на электронную почту dom.poezii@mail.ru с пометкой «на конкурс». Подробности можно узнать на сайте http://www.dompoezii-tver.ru и в группе https://vk.com/dompoezii

Итоги конкурса будут объявлены 21 марта в «Доме поэзии Андрея Дементьева», где в этот день состоится церемония награждения победителей.

В прошлом году в конкурсе «Зеленый листок» приняли участие около 700 авторов из более 70 областей. Всего членами жюри было прочитано две тысячи стихов. Работы участников оценивали известные поэты, публицисты, литературоведы и критики. Участники прошлых лет уже читают стихи на крупных сценических площадках, выпускают авторские сборники.

Конкурс был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года.

Андрей Дементьев — один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века. Издал более 50 книг стихов, которые переведены на разные языки мира. Многие произведения автора положены на музыку и являются классическими песнями отечественной эстрады.

2 ноября прошлого года имя Андрея Дементьева в торжественной обстановке внесли в Золотую книгу Твери, которая ведется с 2011 года. В этот же день депутаты Тверской городской Думы приняли решение о переименовании улицы Володарского в центре города в улицу Андрея Дементьева.

По инициативе Андрея Дементьева в Твери в 2013 году был открыт единственный в России Дом поэзии, который отметил в прошлом году свое 5-летие.

Пресс-служба Правительства Тверской области