В Тверской области оцифрованные метрические книги будут доступны жителям для изучения своих родословных

В Тверской области в цифровой формат переводят метрические книги с первой трети XVIII века по 1918 год. Материалы со временем будут выложены в открытый доступ, чтобы все желающие могли изучить и составить свои родословные.

Внедрение современных технологий, увеличение числа оцифрованных источников, повышение оперативности предоставления информации гражданам – в числе ключевых направлений работы Государственного архива региона, обозначенных Губернатором Игорем Руденей.

«Необходимо обеспечить сохранение архивной документации в электронном виде. Кроме того, важно развивать выставочную деятельность, чтобы школьники, жители области могли лучше узнать нашу историю», – считает Игорь Руденя.

Сейчас в цифровой формат переводятся метрические книги, где до революции 1917 года записывались крещения, венчания и отпевания. Документы в перспективе будут выложены на сайте Госархива региона. Пока ознакомиться с метрическими книгами можно только в читальном зале по предварительному заказу.

В настоящее время в электронный формат переводятся документы церквей на западе Тверской губернии. Сейчас часть этой территории относится к Псковской области. Затем будут оцифрованы метрические книги других тверских уездов. Общий объем работы составляет сотни тысяч страниц.

Оцифровка проводится, в том числе с помощью нового планетарного сканера, который в декабре 2018 года поступил в Государственный архив Тверской области. Современное устройство предназначено специально для копирования книг и сброшюрованных документов.

Новый планетарный сканер позволит в ближайшие два года завершить работу по оцифровке генеалогических документов, находящихся на хранении в архиве Тверской области.

Справочно: Государственный архив Тверской области – одно из наиболее крупных архивохранилищ России. Здесь находится около 1,6 млн дел за период с XIV века до наших дней.

Учреждение предоставляет сведения о создании и деятельности предприятий и организаций, о знаменательных и памятных событиях в истории региона. Также у жителей Верхневолжья востребована биографическая и генеалогическая информация о конкретных людях и семьях.

Научно-справочную библиотеку государственного архива Тверской области начали создавать в 1919 году. Основу фонда составляют книжные собрания частных лиц и учреждений, многие из которых относятся к дореволюционному периоду.

В 2017 году госархив Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с областной научной библиотекой им. А.М. Горького об объединении данных библиотечного фонда архива с тверской региональной электронной библиотекой (ТРЭБ). Ресурсы ТРЭБ представлены электронными каталогами «Горьковки» и других библиотек региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области