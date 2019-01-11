В Тверской области в крещенских купаниях приняли участие около 9000 человек

19 января православные верующие отметили праздник Крещения Господня. Традиционно в этот день проходят массовые купания. В 2019 году в Тверской области для этих целей было определено более 40 мест, по оценке Главного управления МЧС России по Тверской области в купаниях приняли участие около 9 тысяч человек, всего в местах для купания побывали более 20 тысяч жителей региона..

«Это ежегодное мероприятие должно пройти на достойном уровне. Важно обеспечить людям комфорт и удобство при проведении крещенских купаний – подготовить раздевалки, предоставить возможность согреться», – отметил Игорь Руденя на селекторном совещании с главами муниципальных образований Тверской области по вопросу обеспечения безопасности во время проведения крещенских мероприятий.

Возле официально утвержденных площадок для купания с 23:00 18 января и до окончания мероприятий дежурили бригады скорой медицинской помощи. 19 января в случае необходимости граждане могли обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.

Безопасность людей обеспечивали свыше 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества. Сформирована группировка необходимых сил и средств регионального управления МЧС. Особое внимание было уделено территориям с большим количеством мест для купания – это Вышневолоцкий, Калининский, Старицкий районы.

В Твери купель была оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала, на берегу установлены палатки для обогрева. На месте купания дежурили спасатели.

Пресс-служба Правительства Тверской области