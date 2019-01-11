Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Калининском районе Тверcкой области

19 января в международном детском центре «Компьютерия» в деревне Ямок Калининского района состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Одновременно заниматься спортом здесь смогут до 200 человек.

Развитие спортивной инфраструктуры, особенно в школах и других учреждениях образования, создание условий для привлечения населения региона к систематическим занятиям физической культурой – одно из приоритетных направлений в Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя поставил перед отраслевым комитетом задачу активнее участвовать в федеральных программах, искать дополнительные, в том числе внебюджетные источники для решения актуальных вопросов.

Cтроительство спортивного комплекса велось за счет внебюджетных средств с марта 2018 года. Это сооружение площадью 1400 кв. м с тремя спортивными залами. Большой зал площадью 670 кв. м предусмотрен для игровых видов спорта, танцевальный зал с паркетом площадью 190 кв. м – для занятий гимнастикой и бальными танцами, малый спортивный зал площадью 61 кв. м с открытой террасой – для проведения летних тренировок.

Комплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой – раздевалками, санузлами и душевыми, обустроена комната для судей. ФОК адаптирован для людей с ограниченными возможностями.

Посещать спортивный комплекс смогут как отдыхающие в международном детском центре «Компьютерия», так и жители близлежащих населенных пунктов.

К открытию физкультурно-оздоровительного комплекса приурочены соревнования по мини-футболу. Участниками турнира стали команды из разных городов России.

В декабре 2018 года в областной столице после масштабной реконструкции открылся обновленный спортивный комплекс Тверского государственного технического университета, который стал домашней ареной баскетбольного клуба «Тверь».

Проект реконструкции спорткомплекса ТвГТУ реализован при содействии Тверской областной федерации баскетбола и генерального партнера баскетбольного клуба «Тверь» – АО «Диэлектрические кабельные системы».

В рамках Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2019-2021 годах на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта предусмотрено направить более 823 млн рублей. Основные объекты – гребная база на Тверце, спортивный центр по видам гребли на Волге, крытый футбольный манеж в Твери, спортивный зал в поселке Сонково, центр стрелковых видов спорта «Березино».

Пресс-служба Правительства Тверской области