Представителей Тверской области приглашают на всероссийский конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать...»

Жителей Верхневолжья приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Есть такая профессия – Родину защищать...», направленном на возрождение традиций эпистолярного жанра.

Конкурс проходит при поддержке областного Правительства совместно с «Почтой России». Творческие работы могут претендовать на победу в нескольких номинациях.

Номинация «Есть такая профессия – Родину защищать…» направлена на расширение знаний об истории Вооруженных Сил Российской Федерации, популяризацию военных профессий и военной службы.

Еще одна номинация – «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» – связана с историями, легендами, интересными фактами семей, рассказами о традициях, которые переплетены с историей малой Родины. Кроме того, предусмотрена номинация «Лучшая методическая разработка «Урок письма».

Для участия в конкурсе необходимо до 1 марта 2019 года направить заявку на участие, а также конкурсную работу в региональный оргкомитет конкурса по электронной почте region69@yunarmy.ru.

Пресс-служба Правительства Тверской области