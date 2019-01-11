Юные жители Верхневолжья могут представить свои работы на конкурс «Лучшая кормушка для птиц»

Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник Тверской области проводит детский экологический конкурс «Лучшая кормушка для птиц». На конкурс приглашаются воспитанники дошкольных учреждений, школьники, учащиеся организаций дополнительного образования.

«Есть вопросы, которые деньгами не решаются – это экологическое образование и воспитание населения. Мы проводим разовые акции – субботники, сбор макулатуры. Но важно обеспечить воспитание на постоянной основе, чтобы культура прививалась с детских лет», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Конкурс от Центрально-Лесного заповедника направлен на привлечение детей и подростков к изучению природы родного края, формирование новых знаний о сезонных явлениях в природе и в жизни птиц, внедрение позитивных форм досуга среди подрастающего поколения.

На конкурс принимаются оригинальные кормушки, выполненные из природного материала. Фотографии работ необходимо прислать до 14 февраля 2019 года на адрес forestprosvet@gmail.com . Каждая работа должна иметь название и сопровождаться подробными сведениями об авторе: имя, фамилия, возраст, класс (с буквой), школа, телефон классного руководителя. По указанному e-mail также можно обращаться с вопросами.

Победителей конкурса определит народное голосование, которое пройдет с 18 по 22 февраля 2019 года в официальной группе заповедника https://vk.com/clgzap . Итоги голосования будут опубликованы 25 февраля на сайте Центрально-Лесного заповедника www.clgz.ru и в социальной сети.

Телефон для справок: (48266) 22-4-29.

Пресс-служба Правительства Тверской области