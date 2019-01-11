Во Всероссийский день снега под Тверью проходит семейный спортивный праздник

20 января в селе Большое Гришкино в Калининском районе проходит семейный праздник, приуроченный к Всероссийскому дню снега. Для гостей организована масштабная спортивная программа.

Центральное мероприятие праздника – лыжная эстафета среди спортивных семей. В рамках Дня снега в Гришкино также проходят областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня» и спортивному ориентированию. Кроме того, в этот день в Вышневолоцком районе организованы состязания по горным лыжам и сноуборду.

В Тверской области уделяется приоритетное внимание вовлечению жителей всех возрастов в спортивную жизнь, приобщению к здоровому образу жизни.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, решение этой задачи возможно за счёт отлаженной системы массовых физкультурно-спортивных мероприятий и пропаганды здорового образа жизни, создания новых спортивных объектов шаговой доступности.

Более 10 тысяч жителей Тверской области приняли участие в Декаде спорта и здоровья с 1 по 8 января 2019 года. В муниципалитетах прошли состязания по зимним видам спорта, спортивные праздники, региональные соревнования. Большой популярностью среди жителей области в эти дни по традиции пользовались массовые катания на коньках, лыжах, хоккей в валенках, футбол на снегу и другие зимние развлечения.

С 14 по 20 января в график спортивных мероприятий Тверской области вошло более 10 соревнований в различных дисциплинах.

Пресс-служба Правительства Тверской области