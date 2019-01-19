Игорь Руденя провел встречу с представителями Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Развитие сотрудничества, направленного на повышение качества работы органов власти Тверской области, квалификации муниципальных и региональных управленцев, обучение и подготовку кадров стало главной темой встречи Губернатора Игоря Рудени с представителями Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) 18 января.

«Для нас в числе ключевых вопросов – подготовка кадрового резерва, повышение квалификации, обучение и самое главное – создание на базе тверского региона центра компетенций, образования по самым востребованным направлениям», – сказал Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, на федеральном уровне в рамках национальных проектов поставлены масштабные задачи. Работа исполнителей всех уровней должна быть нацелена на качественные преобразования в здравоохранении, экономике, социальной сфере, считает глава региона.

Представители РАНХиГС - Проректор Дмитрий Буташин и Директор Центра управления изменениями ВШГУ Алексей Шипов - представили проект по созданию образовательной платформы, направленный на решение задач по развитию кадрового потенциала территории. Основные цели проекта – выявление мотивированных и ответственных специалистов через практико-ориентированную программу оценки и обучения, а также качественная подготовка команд для реализации приоритетных задач.

Игорь Руденя отметил: особое внимание в этой работе должно быть уделено привлечению молодых кадров, развитию системы наставничества, поддержке ротации специалистов.

На встрече также шла речь о продолжении в 2019 году стратегических сессий РАНХиГС, в ходе которых при участии экспертов академии ведется обучение руководителей и специалистов всех уровней. В стратегических сессиях 2017-2018 годов приняли участие заместители Председателя Правительства региона, руководители областных министерств и ведомств, главы муниципальных образований региона, депутаты Законодательного Собрания Тверской области.

В октябре 2018 года команда из 14 представителей министерств и руководителей муниципалитетов Верхневолжья защитила итоговый проект на экзаменационном этапе обучающей программы «Развитие региональных команд» на базе филиала РАНХиГС в подмосковном Красногорске.

Договоренность о проведении сессий РАНХиГС для повышения качества работы органов власти Тверской области была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени и ректора академии Владимира Мау в 2016 году.

Верхневолжье стало одним из четырех пилотных регионов, где организуют обучение руководителей местных органов власти по программе управления проектами развития муниципальных образований на базе тверского филиала РАНХиГС.