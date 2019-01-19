Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков, посвященном 85-летию Юрия Гагарина

Юных жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Он сказал: «Поехали»!», посвященном 85-летию со дня рождения первого космонавта Земли Юрия Гагарина, а также 60-летию его полёта в космос, которое будет праздноваться в России в 2021 году.

К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Работы должны быть выполнены гуашью, акриловыми, масляными, акварельными красками, пастелью, цветными и чернографитными карандашами на холсте или бумаге. Формат - не менее 210*297 мм.

Работы с заявкой необходимо отправлять по адресу: 125040, г. Москва, а/я 1, ООО «Панорама» (с пометкой Конкурс — «Он сказал: «Поехали!»»). Организатор - некоммерческий фонд содействия развитию национальной культуры и искусства.

Победителей будут определять в нескольких номинациях: «Гагарин — герой на все времена», «Животные в космосе», «Космос моими глазами», «День космонавтики — праздник Земли», «Он сказал: «Поехали!», «О звёздах и планетах», «Человек. Вселенная. Космос», «Мой космический аппарат», «Тайны звёздных миров», «Самый юный участник», «Портрет», «Самая динамичная композиция». Каждый участник может представить не более 2 рисунков.

На конкурс не принимаются работы, выполненные в виде коллажей и аппликаций, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Работы победителей будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Русская галерея — XXI век» и в специальном сборнике.

Пресс-служба Правительства Тверской области