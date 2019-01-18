В Правительстве Тверской области обсудили вопросы начала строительства новой детской областной больницы

18 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное строительству объектов здравоохранения в Твери. В частности, обсуждались организационные и финансовые меры для обеспечения в текущем году начала строительства детской областной клинической больницы и ввода в строй детской поликлиники в «Южном».

«Эти новые медицинские учреждения позволят Тверской области внести существенный вклад в достижение одной из ключевых целей национального проекта «Здравоохранение». Это совершенствование медицинской помощи детям», - отметил Игорь Руденя.

Проект строительства детской областной больницы в настоящее время проходит государственную экспертизу, проектировщиком ведется работа по устранению выявленных замечаний. После получения положительного заключения и проведения конкурентных процедур планируется начать строительно-монтажные работы. В 2019 году предполагается сделать фундамент здания, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие работы.

На площадке, где разместится больница, полностью демонтирован объект незавершённого строительства. Выполнена обратная засыпка котлована после демонтажа конструкций здания.

ДОКБ будет расположена рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Больница будет связана с перинатальным центром переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Рядом также находятся областная клиническая больница, диагностический центр Тверского государственного медицинского университета, Тверской медицинский колледж. Таким образом, на площадке будет сформирован медицинский городок с учреждениями разного профиля.

Планируется, что в 2019 году на строительство объекта будет направлено 1,9 млрд рублей, из которых 1 млрд – средства федерального бюджета.

Решение о строительстве новой ДОКБ было принято весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Новая больница рассчитана на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Также участники обсудили вопрос завершения строительства детской поликлиники в микрорайоне «Южный». Планируется, что новая поликлиника будет работать в две смены, каждая из которых рассчитана на 200 посещений. Количество специалистов старшего, среднего и младшего звена в учреждении увеличится с 53 до 168, число кабинетов участковых педиатров – с 3 до 14. Значительно расширится перечень медицинских услуг: откроется кабинет оптико-физиологической коррекции зрения, лаборатория, отделения физиотерапии и профилактики, рентгенодиагностическое отделение, хирургический блок, кабинеты УЗИ, кабинеты развивающих игр. В новом здании будет создана инфраструктура для приёма пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области