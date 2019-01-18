В Тверской области в 2018 году денежную компенсацию за оборудование для подключения к цифровому ТВ получили 1310 человек

В Тверской области в 2018 году денежную компенсацию за приобретенное оборудование для подключения к цифровому телевизионному вещанию получили 1310 человек. Общая сумма выплат из областного бюджета составила более 1,3 млн рублей.

Вопрос перехода тверского региона на цифровое вещание обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей 4 декабря 2018 года.

«Самое главное для нас – обеспечить возможность перехода на цифровое вещание всем жителям Тверской области, вне зависимости от возраста и материального благополучия. Нами подготовлена программа выплат компенсаций гражданам по приобретаемым приставкам», – сообщил Президенту Игорь Руденя.

По состоянию на 18 января 2019 года по обращениям граждан центрами социальной поддержки населения региона принято решение о денежной выплате еще 484 гражданам на общую сумму более 490 тыс. руб. Всего на предоставление компенсаций в областном бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Выплата в размере не более 1000 руб. предоставляется жителям региона с низким уровнем дохода за оборудование, приобретённое в период с 1 сентября 2018 года по 30 июня 2019 года.

В установке и подключении приставки для цифрового ТВ бесплатно помогают волонтёры, которые разработали пошаговую инструкцию по дальнейшему использованию техники. На сегодняшний день с заявкой на помощь волонтеров обратились 846 жителей Твери и 978 – из районов области.

В регионе действует единый волонтёрский штаб, всего в проекте задействовано более 1100 добровольцев. 30 и 31декабря волонтеры провели акцию «В Новый год – с цифровым телевидением», в ходе которой привлечены дополнительные ресурсы для охвата всех заявок.

Сейчас заявки на оказание помощи в подключении принимаются по телефону «горячей линии» 8 (4822) 33-33-45, которая продолжает работать в Министерстве экономического развития Тверской области. По вопросам, связанным с переходом на цифровое вещание, жители Тверской области могут обращаться с 9.00 до 18.00 в будние дни по этому номеру, а также в Единый информационный центр «Российской телевизионной и радиовещательной сети» по телефону 8-800-220-20-02 круглосуточно. Актуальную информацию можно получить на сайте смотрицифру.рф.

Всего на региональную «горячую линию» с момента отключения в Тверской области аналогового вещания 3 декабря 2018 года поступило 2504 звонка. В основном вопросы связаны с приобретением оборудования, необходимого для приема цифрового сигнала, получением компенсации за купленную технику, а также оказанием волонтерской помощи.

9 ноября 2018 года на территории Верхневолжья состоялся запуск второго мультиплекса цифрового телевидения. Тверской регион первым в стране перешёл на цифровое эфирное телерадиовещание в полном объёме. Жителям доступны в высоком качестве 20 телеканалов.

Пресс-служба Правительства Тверской области