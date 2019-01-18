Более 25 тысяч человек трудоустроены в Тверской области в 2018 году через службу занятости региона

В 2018 году органами службы занятости Тверской области трудоустроено свыше 25,4 тысячи человек. Наиболее востребованными на рынке труда являются представители рабочих профессий. По данным на январь 2019 года, предприятия и организации Тверской области готовы принять 12,3 тысячи человек, 7 тысяч из этих вакансий – рабочие специальности.

Всего в настоящее время в органах службы занятости области зарегистрировано 4,4 тысячи граждан, ищущих работу.

Губернатор Игорь Руденя ключевой задачей в сфере занятости назвал создание условий для трудоустройства коренных жителей Верхневолжья.

«Служба занятости вместе с системой образования и работодателями должна более активно заниматься трудоустройством наших граждан», – отметил Игорь Руденя на пресс-конференции 25 декабря.

В Тверской области на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля: инженеры, слесари, токари, механики и другие – всего заявлено более 3 тыс. вакансий.

1,4 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании и науке, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

В 2018 году службой занятости велась работа по расширению возможностей для поиска подходящей работы. Организовано профобучение 1852 человек. Свой профессиональный уровень также повысили 313 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Кроме того, 225 бывших безработных зарегистрировали собственное дело.

В целом уровень регистрируемой безработицы по области (отношение численности зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) на 1 января 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменился и составил 0,6%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель ниже на 0,2%.

Коэффициент напряженности на рынке труда региона (количество незанятых граждан на одну вакансию) также не изменился и составил 0,4. По сравнению с аналогичным периодом коэффициент уменьшился на 0,2 единицы.

Пресс-служба Правительства Тверской области