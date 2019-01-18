Народно-художественные промыслы Тверской области покажут на Первом канале

В Тверской области проходят съемки рубрики для программы «Идеальный ремонт» Первого канала - «Идеальный ремонт путешествует». Телезрителям расскажут о традиционных промыслах Верхневолжья - торжокском золотном шитье и гончарном производстве.

«Поддержка традиционных народных ремесел связана с развитием туризма в нашем регионе. Это дает стимул для среднего и малого бизнеса, занятости населения, способствует увеличению туристического потока», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Рубрика посвящена возможностям обустройства дома с использованием аутентичных предметов, привезенных из путешествий и рассказывающих о культурных и исторических особенностях территорий. В Тверской области съемочная группа посетит уникальный музей «Торжокские золотошвеи», Дом пояса и мастерскую «Дом гончара» в Торжке.

Проект реализуется совместно с региональным Министерством туризма. Выпуск программы с репортажем из Тверской области запланирован на февраль.

Золотное шитье – промысел, сохранившийся с 12 века до наших дней. Благодаря таланту местных мастериц и безупречному качеству их работ Торжок приобрел мировую славу. Фабрика «Торжокские золотошвеи» является единственным предприятием в России, где хранят и развивают промысел. В мастерской «Дом гончара» представлен богатый ассортимент керамических изделий, в том числе для интерьера: глиняные вазы, горлачи для воды, масла и различных напитков, глиняные игрушки и горшки для цветов – каждое изделие имеет узнаваемый декор. Местные умельцы занимаются изготовлением керамики с использованием старинных технологий, тем самым возрождая народно-художественный промысел.

Федеральные телевизионные СМИ неоднократно выбирают города Тверской области для съемок. В сентябре 2018 года корреспонденты программы «Доброе утро» посетили в Лихославле музей «Мармеладная сказка», фабрику фонарей, а также вместе с жительницей города приготовили карельские пироги «калитки». На телеканале «Спас» в октябре прошлого года вышла программа «Святыни России» о паломническом туризме в Тверской области. Ведущие программы Виктория и Антон Макарские посетили главные святыни региона: исток Волги, Нило-Столобенскую пустынь, Ольгин женский монастырь, Новоторжский Борисоглебский монастырь. В 2016 году для съемок программы «Поедем, поедим!» было выбрано озеро Селигер, Нило-Столобенская пустынь и Тверь. Телеведущий Джон Уоррен приготовил селигерский рыбник по старинному рецепту.

Справочно: Тверская область наращивает туристический поток. По экспертной оценке специалистов отрасли, количество туристов в 2018 году выросло на 10% по сравнению с 2017 годом. С 30 декабря по 8 января загрузка отелей Тверской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12%. В новогодние каникулы в Тверскую область приехало более 150 тысяч организованных туристов, что на 26% больше, чем за этот же период в 2018 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области