В Тверской области новые объекты переработки отходов будут размещены за пределами населенных пунктов

До 2023 года в Тверской области запланировано строительство новых полигонов и мощностей по переработке и утилизации твердых коммунальных отходов. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства Тверской области Татьяна Жарлицына в интервью телеканалу «Россия 24» (Тверь).

«Наши долгосрочные задачи до 2023 года – строительство мощностей по переработке и захоронению отходов», – сказала Татьяна Жарлицына.

По ее словам, с этой целю областным правительством совместно с региональным оператором и муниципальными властями проведена работа по отбору порядка 40 земельных участков, расположенных на территориях семи кластеров, которые были сформированы в рамках территориальной схемы обращения с ТКО. Зампред подчеркнула, что решение о местах размещения новых объектов будет приниматься только по результатам общественных слушаний.

«При этом будут соблюдены требования законодательства о том, что полигоны должны располагаться за пределами населенных пунктов», – добавила Татьяна Жарлицына.

Она отметила, что старые свалки, не соответствующие современным нормам, в дальнейшем подлежат закрытию.

«В 2019 году главные задачи – воспитание культуры потребителей по раздельному накоплению мусора и увеличение объема вторичного использования отходов», – сообщила Татьяна Жарлицына.

Также зампред высказала свое мнение о значимости решения по установлению для жителей области более низкой, чем предполагалось ранее, платы за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов. По ее словам, это стало возможным благодаря тщательному анализу объемов накопления мусора в 2018 году: по итогам исследования удалось снизить норму накопления и, соответственно, размер платы за коммунальную услугу.

По словам Татьяны Жарлицыной, новый подход к расчету оплаты за вывоз мусора – с человека, а не с квадратного метра – справедлив, поскольку «объектом накопления является человек, а не квартира». Особенно важно, что одиноко проживающие люди, в том числе пожилые, зарегистрированные на большой жилплощади, в двух- или трехкомнатных квартирах, будут платить за вывоз мусора меньше.

«К сожалению, уходят из жизни их спутники, взрослые дети разъезжаются, и одиноко проживающий человек, пенсионер, который в свое время честно трудился и заслужил эту квартиру, поставлен в сложные условия. При этом он хочет жить в той квартире, в которой жил 30 лет. И если в прошлом году он платил за вывоз мусора более 300 рублей (в составе платы за содержание дома – прим.), то сейчас будет платить 96 рублей 50 копеек», – привела пример Татьяна Жарлицына.

Также зампред напомнила о праве отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей, на субсидию в случае превышения максимально допустимой доли расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего гражданина.

Напомним, об установлении более низкой платы сообщил губернатор Игорь Руденя 15 января на заседании Правительства Тверской области:

«С 1 января текущего года в Тверской области началось внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство». Мы приняли решение установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.