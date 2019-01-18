БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: Малый бизнес защищён / Малый бизнес застрахован

С 1 января 2019 года действие системы страхования вкладов расширено. Теперь в случае отзыва у кредитного учреждения лицензии представители малого и микробизнеса могут рассчитывать на возмещение 1,4 млн рублей от Агентства страхования вкладов. Такая же сумма застрахована для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По действующему законодательству к предприятиям малого бизнеса относятся компании с численностью работников до 100 человек и годовой выручкой до 800 млн рублей. Согласно Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, на начало года в Тверской области 19 998 малых и микропредприятий, которые зарегистрированы как юридические лица и в которых занято более 62 тысяч наших земляков.

«Страхование вкладов малого бизнеса – реальная помощь предпринимателям, которые сталкивались с трудностями в случае ухода банка с рынка. Ранее малые и микропредприятия, чтобы вернуть деньги со своих счетов, вынуждены были дожидаться окончания длительной процедуры банкротства банка. И для бизнеса это нередко оказывалось критично», - поясняет управляющий Отделением Тверь Банка России Николай Комаров.