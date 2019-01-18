Более 1300 человек посетили в 2018 году Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области

Более 1300 человек в 2018 году посетили Ржевский филиал Музея Победы в Тверской области – в этом доме Верховный главнокомандующий СССР в ночь с 4 на 5 августа 1943 года принял решение о проведении в Москве первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

В музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров. На регулярной основе проводятся экскурсии с участием школьников из Твери и области, Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья.

Во время Великой Отечественной войны под Ржевом шли ожесточённые бои. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Память погибших солдат увековечат в Ржевском мемориале советскому солдату.

Идея о создании в Тверской области мемориала советскому солдату впервые была озвучена на экспедиции «Ржев. Калининский фронт» в 2017 году. По итогам творческого конкурса для реализации выбран проект «Я убит подо Ржевом» скульптора Андрея Коробцова и архитектора Андрея Фомина. Планируется, что скульптура высотой 25 метров будет выполнена в бронзе.

12 ноября 2018 года состоялось открытие закладного камня на месте, где будет установлен мемориал.

Пресс-служба Правительства Тверской области