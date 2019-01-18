19 января – Крещение Господне

Уважаемые жители Конаковского района

и города Конаково!

Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня!

Христос дал нам пример того, как верующие в Него должны исполнять Таинство Святого Крещения. Наш Господь говорит нам: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин 3:5).

В эти Святые дни, 18 и 19 января, совершается Великое освящение воды, и потому церковь призывает нас: «Придите, примите вси Духа страха Божия и даждь всем прикасающимся ей и причащающимся, мажущимся ею освящение, здравия, очищения и благословения» (молитва из чина Великого освящения воды).

Особо хочу вам, уважаемые земляки, сказать, что о погружении в эти дни в воду нигде и ничего не говорится в святых книгах, тем паче о прощении грехов омыванием вод. Слова святого пророка Иоанна Предтечи и Господа Иисуса Христа «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие» (Мф. 3:2) относятся к таинству исповеди.

Прощение грехов православные христиане получают только в церкви Божией в таинстве исповеди.

Желаю всем вам в эти дни благоговейных молитв во славу Господа, во спасение душ ваших.

Благочинный Конаковского района протоиерей

Валерий Ильин.

О ПРАЗДНИКЕ

Крещение Господне, или Богоявление, православные христиане празднуют 19 января. В этот день Церковь вспоминает евангельское событие: как пророк Иоанн Предтеча крестил Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Это один из важнейших христианских праздников.

Второе название, Богоявление, дано празднику в память о чуде, которое произошло во время крещения. На Христа с небес сошел Дух Святой в облике голубя, и глас с неба назвал его Сыном. Так было засвидетельствовано, что Иисус – не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Людям явился Бог.

Праздник Богоявления имеет 4 дня предпразднства и 8 дней попразднства. Предпразднство – один или несколько дней перед большим праздником, в богослужения которого уже входят молитвословия, посвященные наступающему празднуемому событию. Соответственно, попразднство - такие же дни после праздника.

Поста в праздник Крещения нет. А вот в Крещенский сочельник, то есть накануне праздника, православные соблюдают строгий пост. Традиционное блюдо этого дня - сочиво, которое готовят из крупы (например, пшеницы или риса), меда и изюма.

Крещение Господне начали праздновать, еще когда были живы апостолы - упоминание об этом дне мы находим в Постановлениях и Правилах апостольских. Но поначалу Крещение и Рождество были единым праздником, и назывался он Богоявление. Начиная с конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне стало отдельным праздником. Интересно, что в первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных, поэтому этот день часто называли «днем Просвещения», в знак того, что Таинство Крещения очищает человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже тогда была традиция освящать в этот день воды в водоемах.

Духовенство в праздник Крещения Господня облачено в белые ризы. Главная особенность богоявленского богослужения - это освящение воды. Воду освящают два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник - Чином Великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой. И второй раз - в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Первая традиция восходит, скорее всего, к древнехристианской практике крещения оглашенных после утренней службы Богоявления. А вторая - связана с обычаем палестинских христиан шествовать в день Богоявления на Иордан к традиционному месту крещения Иисуса Христа.

По материалам православного журнала «Фома».