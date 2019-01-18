15 января – День образования Следственного комитета Российской Федерации

ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ



Любой громкий случай, подразумевающий заведение уголовного дела, не обходится без участия работников серьезной структуры – Следственного комитета России. Во вторник сотрудники СК отметили восьмую годовщину создания своей организации.

28 декабря 2010 года посредством введения соответствующего законодательного акта - федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации» и была учреждена эта структура. А в следующем месяце – 15 января 2011 года его сотрудники отметили этот праздник. Таким образом, список государственных торжественных дат пополнился новым значимым событием.

Следственная группа специализируется на расследовании тяжких преступлений против личности, свободы, чести и достоинства человека. Также сюда относятся противоправные деяния, совершенные несовершеннолетними лицами и пр. В истории России впервые отделение следственного учреждения от остальных государственных систем произошло при правлении Петра Первого.

Следственным комитетом Российской Федерации руководит генерал юстиции А.И.Бастрыкин, и.о. руководителя СУ СК РФ по Тверской области сегодня является полковник юстиции С.А.Захаров, следственным отделом по г. Конаково и Конаковскому району руководит майор юстиции Р.Р.Шамьянов. До недавнего времени в следственной структуре служили в основном мужчины. И такая тенденция легко объяснялась, ведь данная профессия очень сложная и тяжелая. Ежедневно сотрудникам приходится сталкиваться с уголовными делами, полными неприятных моментов. К тому же, нередко они пропадают на работе целыми сутками. Однако в последние годы в профессию следователя все чаще выбирают представительниц прекрасного пола.

От всего сердца поздравляем конаковских следователей с их профессиональным праздником и желаем всего самого наилучшего в их нелегкой работе и насыщенной жизни!