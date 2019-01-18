Происшествие * Происшествие * Происшествие * Происшествие *

«ЭХО ВОЙНЫ» НА ВОДОСБРОСЕ



По сообщению службы МЧС, днем 11 января в водосбросном канале Конаковской ГРЭС была обнаружена минометная мина времен войны.

Обнаружил боеприпас дайвер, который производит там погружения. На место находки прибыли водолазы, полицейские, служба безопасности ГРЭС, сотрудники газовой службы и ГИМС Конаковского района. О ситуации было доложено муниципальным властям города и района. Взрывотехники осмотрели находку и признали ее «неопасной». Остается только гадать, как мина попала в канал - ведь военные действия в этих местах не шли, хотя, конечно, летучесть боеприпаса позволяет ему упасть в довольно значительном радиусе. Впрочем, активное обсуждение в соцсетях привело и к выводу, что эта мина была найдена «черными копателями» в другом месте, взрывчатка со взрывателем были изъяты, а пустой «корпус» выброшен в канал. Известен случай в 80-е годы, когда мальчишки, ныряя у берега Волги, так же случайно нашли оболочку от мины.