МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Два школьных автобуса и две машины

скорой помощи для Конаковского района



Накануне Нового года Губернатор Игорь Руденя вручил главам районов и руководителям медицинских учреждений ключи от новых автомобилей.

Обладателями нового транспорта в Конаковском районе стали Перовомайская и Мокшинская школы, а также Конаковкая ЦРБ.

В Первомайской школе обучается 112 детей, 25 из которых проживают в отдаленных поселках Осипово, Никольское, Мыслятино, поэтому новый автобус на базе «ГАЗ», - долгожданный и необходимый подарок, пришедший на смену отслужившему 10 лет школьному автобусу. Директор школы Надежда Вьюнова отметила, что дети из Первомайского сельского поселения смогут теперь ездить не только в школу, но и на экскурсии, в культурные тематические турпоездки. Второй школьный автобус передан в Мокшинскую сельскую школу. По словам директора школы Татьяны Авдяковой, новый транспорт отличается повышенным уровнем безопасности, оснащен устройством вызова экстренных оперативных служб, цифровым тахографом, который ведёт учёт времени пути и отдыха водителя и скорости автобуса, системой ГЛОНАСС, позволяющий следить за движением автобуса в режиме он-лайн , сигнальным маячком. В каждом ряду сидений предусмотрена сигнальная кнопка «Просьба об остановке», каждое кресло оснащено ремнями безопасности. Современный, безопасный, оснащенный навигационным оборудованием транспорт – сегодня это жизненная необходимость. В данный момент новые автобусы проходят процедуру оформления, получения госномеров, водители автобусов получают специальные допуски для управления входящими в комплектацию хографами и спутниковым навигатором ГЛОНАСС.

В Конаковскую ЦРБ переданы машина скорой медицинской помощи и передвижной медицинский комплекс высокой проходимости на базе «Камаза», оснащенный современным медицинским оборудованием- маммографом и флюорографом. «Новые автомобили нам очень нужны, ведь машины скорой помощи работают на выездах 7 дней неделю 24 часа в сутки и быстро приходят в негодность», — заметил главный врач Конаковской ЦРБ Дмитрий Орлов. -Новая медтехника будет выезжать во все муниципальные образования района, чтобы обеспечить доступность медицинских услуг для жителей сёл и деревень.

На повестке дня - безопасность

во время Крещенских купаний



15 января состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, провел которое глава Конаковского района Олег Лобановский. На нем был рассмотрен основной вопрос, касающийся проведения в Конаковском районе крещенских купаний 18 - 19 января и мерах по обеспечению безопасности людей во время проведения мероприятий в рамках празднования Крещения. Главам администраций городских и сельских поселений Конаковского района, руководителям предприятий, организаций и учреждений Конаковского района было рекомендовано в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой на открытых водоемах Конаковского района (информация гидрометеоцентра Тверской области от 14 января) и значительным повышением среднесуточных температур воздержаться от проведения мероприятий с массовым пребыванием людей на открытых водоемах Конаковского района (крещенских купаний) в период 18 - 19 января. Проводить крещенские купания в Конаковском районе можно только в организованных местах.

Купели будут организованы в деревне Юрятино Юрьево-Девичьевского сельского поселения на реке Волге, в деревне Поповское Первомайского сельского поселения на реке Созь, в районе церкви «Рождество Богородицы», село Городня Городенского сельского поселения на реке Волге, в районе Фланденского пруда в городском поселении поселок Козлово, в гостиничном комплексе «Ольгино» городского поселения город Конаково на реке Сучок, в отеле «Ривер Клаб» городского поселения город Конаково на реке Волге, в госкомплексе отдыха «Завидово» на реке Шоше. Олег Лобановский заострил внимание глав администраций поселений, занимающихся вопросами организации крещенских купаний, на безопасность проводимого мероприятия. На местах организованных купаний будет введен усиленный режим охраны правопорядка совместно с МЧС, ГИМС, полицией, медицинскими сотрудниками. «Главное – это обеспечение безопасности людей при крещенских купаниях. Спасатели, полиция и медики, сотрудники администраций будут дежурить в местах купания с целью недопущения происшествий», - отметил глава Конаковского района Олег Лобановский.

Непростое решение.

Комментарий от первого лица

В соцсетях активно обсуждается вопрос изменения режима работы секции плавания ДЮСШ «Олимп», которая занимается в здании ООО «Дельфин». Ситуацию комментирует исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко:

- В 2019 году по прогнозу администратора доходов - Федеральной налоговой службы по Тверской области налоговые доходы бюджета МО «Конаковский район» сократятся по сравнению с 2018 годом на 27 миллионов 536 тысяч 800 рублей и составят 500 миллионов 961 тысячу 800 рублей. В этих условиях администрация Конаковского района должна была предусмотреть финансирование выполнения своих основных полномочий по федеральному закону № 131-ФЗ по питанию 4433 детей в дошкольных образовательных учреждениях, содержанию и ремонту 70 подведомственных муниципальных учреждений, еще 40 своих полномочий в разных отраслях. Поэтому на бюджетной комиссии при формировании бюджета 2019 года было принято решение не о сокращении финансирования занятий детей в бассейне в 2019 году (для справки: эта сумма в 2018 году составила 8 миллионов 414 тысяч 600 рублей), а о финансировании в объеме 2018 года, без учета повышения цены за аренду плавательных дорожек собственником бассейна. В противном случае удорожание за 2019 год составило бы на 882 тысячи 400 рублей, исходя из новой цены. Это значительная сумма для бюджета Конаковского района. ДЮСШ «Олимп» в ноябре 2018 года была подготовлена конкурсная документация, и проведены торги в соответствии с требованиями законодательства о закупках, но торги не состоялись. ООО «Дельфин» не приняло участие в торгах, т.к. финансирование было предусмотрено на уровне 2018 года, альтернативных учреждений в Конаковском районе нет. Рассматривались разные варианты, в том числе подвоз детей в плавательные бассейны Твери, Дубны, Клина, где цена плавательной дорожки дешевле. Но в целях удобства и безопасности детей было принято решение проводить переговоры с собственником плавательного бассейна в Конакове о снижении цены по причине социальной значимости данного вопроса. Переговоры были сложными и длительными. Надо отдать должное руководству ООО «Дельфин», было достигнуто соглашение о некотором снижении цены от первоначально заявленной. На данный момент ДЮСШ «Олимп» заключила прямой договор с 14 января по 22 февраля 2019 года на занятия детей до момента проведения новых торгов в рамках 44-ФЗ. Надо отметить, что занятия на этот период проходят по сокращенному расписанию, но расписание восстановится прежнее после подписания контракта. Сокращение расписания пребывания детей на воде в здании бассейна связано с тем, что в соответствии с законодательством в сфере закупок учреждения образовательной сферы имеют право заключать прямой договор в сумме не более 400 тысяч рублей. Но в целом образовательный процесс сохранен, занятия проводятся в спортивном зале ДЮСШ «Олимп». Таким образом, 211 детей по-прежнему смогут заниматься в бассейне бесплатно за счет средств бюджета Конаковского района. В ближайшее время планируется проведение родительского собрания секции плавания ДЮСШ «Олимп» для разъяснения сложившейся ситуации.

Праздник Рождества

в Городенской

православной гимназии



В Городенской православной гимназии состоялось рождественское торжество «Христос родился! - Славьте Его!». Перед началом праздника прозвучал тропарь Рождеству Христову в исполнении гимназистов. Гостями торжества стали глава Конаковского района Олег Лобановский, глава Городенского сельского поселения Екатерина Корнева.

По традиции рождественский праздник сопровождался песнями, хороводами, загадками, играми, колядками, играми, призами. Вокруг елочки собрались воспитанники младших классов, прихожане церкви, родители. Вместе с Дедом Морозом ребята и взрослые активно участвовали во всех конкурсах. Рождественский спектакль, подготовленный силами старшеклассников, сменил действо около елочки и увлек всех в мир добра и взаимовыручки. А после выступления гимназистов ждали сладкие подарки от губернатора Тверской области, которые были вручены приехавшими гостями.

Хор мальчиков и юношей

выступил в Кремле в составе

Детского хора России



27 декабря на сцену Государственного Кремлевского дворца в составе Детского хора России вышли воспитанники Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково. Мальчики из Конакова Павел Прокопов, Михаил Глебов, Илья Темеров, Степан Примочкин, Олег Беляков представляли Тверскую область.

Детский хор России под управлением дирижера народного артиста России Валерия Гергиева выступил в сопровождении Российского национального молодежного симфонического оркестра. В новогодней программе «Зимняя сказка» в исполнении воспитанников хора прозвучали широко известные отечественному слушателю произведения: «Родина», «Мне с детства снилась высота», «Марш веселых ребят», «Дарите радость людям», «Песня о Родине» и многие другие.

Совещание по вопросу

трудоустройства подростков

В администрации Конаковского района состоялось рабочее совещание по вопросу исполнения Указа Президента РФ от 9 мая 2018 года «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне». Организатором совещания выступила заместитель главы администрации Конаковского района Аггюль Бородина. В работе приняли участие директор Центра занятости Конаковского района Марина Маматказина, директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тамара Дорошенко, директор учреждения социальной поддержки населения Конаковского района Андрей Колпаков, заместитель директора молодежного центра «Иволга» Елена Смирнова, заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Федотова. В соответствии с комплексом мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период подготовки и празднования 75-летия Победы, разработанным Министерством труда и социальной защиты РФ, участникам совещания необходимо было выработать механизм взаимодействия всех заинтересованных ведомств в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время по оказанию помощи ветеранам войны и семьям погибших. Опыт трудоустройства несовершеннолетних у администрации Конаковского района большой, но на объектах образования. Впервые прорабатывается вопрос трудоустройства несовершеннолетних в организации социальной защиты населения. Какое рабочее время допустимо для юных тружеников, перечень документов и правила оформления трудового договора, права и обязанности несовершеннолетних граждан при трудоустройстве – эти и другие вопросы обсуждались на совещании. Особое внимание было уделено видам работ в сфере социальной защиты населения, при выполнении которых допустим труд подростков.

В Конаковском районе на сегодняшний день проживают 120 ветеранов Великой Отечественной войны и 112 вдов погибших участников войны. Все они получают предусмотренные действующим законодательством льготы, субсидии и пособия. На социальном надомном обслуживании находятся пять ветеранов, трое проживают в городе Конаково, два ветерана проживают в городском поселении поселок Козлово. Участники совещания приняли решение встретиться с ветеранами, чтобы определить, в какой помощи они нуждаются, чтобы в дальнейшем заключить договоры с несовершеннолетними по оказанию помощи ветеранам в системе социальной помощи населению.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА