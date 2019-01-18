КАК ЖЕ ПОВЕЗЛО КОНАКОВСКОМУ РАЙОНУ!

Ведь в нем есть такое замечательное место, как Хоровая школа мальчиков и юношей



Во вторник, 15 января, в зрительном зале районного Дворца культуры «Современник» прошел традиционный отчетный рождественский концерт учащихся и педагогов школы, на котором они показали все то лучшее, чему научились в последнее время.

- Сегодняшний наш концерт мы посвящаем Рождеству Христову, а также наступившему новому году, – сказал в приветственном слове директор Конаковской ХШМиЮ протоиерей Вадим Махновский. – И мы будем очень рады, если все то, что мы вам покажем - вам понравится...

О том, что творчество воспитанников Хоровой школы нравится зрителям, говорило то, что немаленький зал «Современника» был заполнен до отказа. Конечно, в зале преобладали родители и родственники мальчишек, но разве они – не самая благодарная публика? Вели концерт практически профессионалы, правда, еще очень юные – это Сева Гуренко и Флора Комарова. Они не новички - уже сыграли роли в новогодней сказке «Сугроб-проказник», о которой «Заря» писала в прошлом номере.

Первыми выступали самые маленькие. Это хор «Зёрнышки». В него принимают самых маленьких: возраст этих учеников школы – всего 3 - 4 года! Это дети, которые буквально недавно еще только научились членораздельно говорить. Но они уже поют! Хором руководит педагог Елена Астровская. «Зернышки» исполнили «Рождественскую песенку» на слова и музыку художественного руководителя ХШМиЮ Натальи Махновской. А за роялем была педагог Татьяна Темерова. Но эта песенка была не единственной! Малыши исполнили еще две песенки - «Я леплю снеговика» и «Пони».

Если кто не забыл, ДК «Современник» обладает техническим преимуществом – круговой поворотной сценой. Поэтому следующим на глаза публики буквально выехал хор, где поют ребятишки постарше. Он называется «Светлячки». Вообще, в ХШМиЮ, видимо, руководствуются принципом, что каждый родившийся в Конакове мальчик - потенциальный певец. Поэтому здесь ищут способных хористов с самого юного возраста. Руководитель хора Елена Агалакова прекрасно справляется со своими подопечными, и ребята выступили замечательно. Третьим хором стал «Колокольчик» (руководитель хора Юлия Грязнова, концертмейстер Ольга Ешкова). Эти три хора представляли «дошколятскую возрастную группу» учащихся школы.

Основной костяк хористов составляют, конечно же, ученики общеобразовательных школ города. Поэтому следующим на сцену «выехал» «Хор первоклассников». Им руководит Наталья Петрова. Чувствовалось, что ребята поднабрались профессионализма – и голоса были чище, и песни звучали четче. Но то ли еще будет - ведь впереди ожидалась «тяжелая артиллерия» школы.

Младший хор ХШМиЮ только называется так. На самом деле мальчишки, которые там поют, – уже настоящие профессионалы. И профессионализм этот растет с возрастом. И с опытом. Руководит им Татьяна Преображенская. А ведь впереди еще ожидались выступления старших мальчиков! Чтобы немного разбавить» хористов, на сцену вышел шумовой оркестр ХШМиЮ. Да-да, в школе есть и такой! Руководит им Татьяна Черноусова, концертмейстер - Елена Тюхтенёва.

Затем настала очередь сольных выступлений. Сначала свое мастерство пианиста показал за роялем Сергей Сушнёв (класс преподавателя Елены Тюхтенёвой). А затем на сцену вышел флейтист Константин Шелудько (класс преподавателя Галины Королёвой). Солистов сменил ансамбль: это был хорошо известный «Кватро плюс». В его составе шесть артистов - Андрей Борисов (домра), Степан Еремеев (аккордеон), Данила Степанов (аккордеон), Илья Миронов (балалайка), Артём Тимербулатов (аккордеон) и Олег Третяк (балалайка-контрабас). Эти ребята играют настолько живо и зажигательно, что под них даже хочется немного пританцовывать.

А между тем, концерт вышел на свой апогей. Старший хор ХШМиЮ под управлением Юлии Грязновой показал все то, чему могут обучиться мальчики, которые не первый год занимаются искусством петь вместе. Очень хорошее выступление.

Гордостью школы является оркестр народных инструментов. Такие коллективы есть далеко не везде, потому что организовать оркестр всегда непросто, найти способных детей, научить их игре на инструментах – тоже. Руководит оркестром педагог и музыкант Маргарита Котова, и вся оркестровая мощь в этот день была показана залу. Зал отблагодарил музыкантов и педагогов долгими аплодисментами.

Но самой большой гордостью являются хор мальчиков, хор мальчиков и юношей и юношеский хор ХШМиЮ. Всеми этими хорами руководит директор ХШМиЮ Вадим Махновский. Именно эти хоры в основном представляют Конаково и Россию в зарубежных поездках.

А затем все хористы и инструменталисты вышли на сцену, чтобы исполнить гимн хоровой школы «Вифлеемская звезда». Пафос момента был велик: зрители слушали это выступление стоя.

В заключение на сцену вышла исполняющая обязанности главы администрации Конаковского района Наталья ВАСИЛЕНКО:

- Сегодня все мы в этом зале стали свидетелями того, что можно сделать, если поставить цели и их добиваться. Настоящая встреча с прекрасным, которую нам подарила Хоровая школа, удалась. Сегодня я хочу от души поблагодарить весь коллектив Хоровой школы за то, что они делают такое замечательное дело. Недавно пять учащихся школы выступили в составе Детского хора России в Большом Кремлевском дворце. Поэтому от имени главы Конаковского района Олега Владимировича ЛОБАНОВСКОГО я хочу вручить Благодарственные письма этим пятерым мальчикам и пожелать им и дальше приносить славу Конаковскому району.

Слова благодарности сказала художественный руководитель Конаковской ХШМиЮ Наталья Махновская:

- Я хочу от всего сердца поблагодарить родителей наших мальчишек. Вы все видите – полный зал сегодня пришел поддержать наших артистов. Если бы не ваше желание и не ваша поддержка, нам было бы труднее – и учить мальчиков, и готовить их к концертам. Спасибо вам за это...

Остается только добавить, что конаковские хористы (теперь уже целый хор) нашей школы опять приглашены в Кремль, где собирают коллективы православных епархий для того, чтобы составить сводный хор, который будет принимать участие в праздничном концерте по завершении краткой официальной части Торжественного акта, посвящённого 10-летию Поместного Собора Русской Православной Церкви и Патриаршей интронизации 2009 года. Чествование Патриарха состоится в рамках Международных Рождественских образовательных чтений с участием гостей XXVII Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся в Москве с 27 по 31 января 2019 года. Международные Рождественские образовательные чтения – это крупнейший церковно-общественный форум, уникальное по значимости явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других значимых направлений церковной и общественной жизни.

Подготовил Максим

МАЛАХОВ. Фото автора.