С ЮБИЛЕЕМ, ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА!

В канун Нового года по старому стилю, 13 января, в семье Красновых праздновали юбилей – 80-летие любимой мамы и бабушки Валентины Сергеевны Красновой.

За столом собрались только самые близкие люди. Для меня приглашение было очень неожиданным. Эта милая и удивительная женщина не выходит из дома много лет, но нашла мой номер телефона и пригласила меня в гости. Я решилась поздравить ее лично, в том числе и как члена нашей организации. Казалось, что человеку надо в ее праздник? Отвечу: внимание и общение. Мы с ней уютно сели и стали разговаривать...

Она мне рассказывала о своей нелегкой жизни в военные годы, в которые война отняла у таких, как она, детство. Как в голодное время ее мама делала лепешки и кормила детей, а их было 10 человек!

Немного о нашем юбиляре. Родилась и выросла она в городе Конаково, выучилась и пошла работать на Конаковский фаянсовый завод. Там и с мужем познакомилась. Молодым от предприятия выделили квартиру в заводском бараке на ул. Белавинской. Родилось двое детей. Cейчас они давно взрослые, у бабушки есть внуки.

Валентина Сергеевна живет очень скромно и не обращается за помощью по улучшению жилищных вопросов. И хотя в 1998 году получила инвалидность, не упала духом, а вступила в общество инвалидов в 1999 году и переживает за организацию, за работу в ней и жалеет, что не может туда прийти, как раньше, и пообщаться со своими коллегами. И все пыталась заплатить членские взносы, хотя год только начался, переживала, вдруг будет в должниках. Вот какие у нас есть люди старой закалки – ответственные и исполнительные

Она все рассказывала мне о своей жизни и не могла наговориться, делясь воспоминаниями. А мне хотелось ее слушать и спрашивать, спрашивать, спрашивать...

У Валентины Сергеевны – интересная, очень непростая жизнь. Наверное, по ее рассказам уже можно написать книгу про эту удивительную, простую и в то же время мудрую женщину. А сколько умных советов было в ее рассказах. Глядя в ее прекрасные глаза, думаешь - побольше таких людей было бы на земле, и мир стал бы намного добрее...

Уважаемая Валентина Сергеевна! Примите от души наши поздравления с юбилеем! Желаем долгих лет жизни, крепкого здоровья. Пусть ваши годы будут гордостью для вас, пусть жизнь продолжается спокойно и ровно, пусть вас окружают счастье и любовь. Желаем вам всегда находиться в прекрасном и радостном расположении духа.

Галина КОРНИЛОВА,

председатель КРО ВОИ.