Новые правила получения знака «Инвалид» для автомобиля

С 4 сентября 2018 года изменился порядок выдачи автомобильного знака «Инвалид».



Еще лет десять назад автомобилей со знаком «Инвалид» на российских дорогах было крайне мало. Но введение платных парковок, появление льгот для некоторых категорий граждан (в частности для инвалидов), а также обособленных парковочных мест повлекло за собой появление множества машин с характерным отличительным знаком - инвалидным креслом на желтом фоне. Однако до 2011 года в нашей стране не было ни одного документа, регламентирующего появление знака «Инвалид» на автомобиле, кроме указания в Правилах дорожного движения на то, что на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, может быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Купить его можно было в магазине.

Первый закон, который затрагивал эту тему, появился в 2011 году. Статья 12.5 КоАП была дополнена пунктом 4.1, который предписывал штраф в размере 5000 рублей за незаконную установку знака «Инвалид». Ответственность была введена, но объяснений, как законно установить и использовать знак, так и не последовало. Только в феврале 2016 года были приняты поправки в ПДД, обязывающие водителей-инвалидов или лиц, перевозящих людей с ограниченными возможностями, иметь при себе справки, подтверждающие их физическое состояние.

4 сентября 2018 года вступил в действие Приказ Минтруда России № 443н, утверждающий «Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования».

Одно из главных нововведений - теперь в число возможных получателей знака «Инвалид» включены также инвалиды III группы. Еще одно из достоинств принятого «Порядка» - отсутствие привязки знака «Инвалид» к конкретной машине. Теперь знак действует в том случае, когда человек с ограниченными возможностями находится внутри автомобиля. Таким образом, владелец может использовать любой транспорт для перевозки, включая такси.

Для получения знака необходимо обратиться в Бюро медико-социальной экспертизы как по месту основной регистрации, так и по месту пребывания.

- Чтобы получить знак «Инвалид», необходимо написать заявление, в котором должны быть указаны ФИО инвалида, адрес проживания и номер СНИЛС, - пояснил Юрий Кочнов, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области. - Также нужно будет предоставить документ, подтверждающий личность, и справку об инвалидности. Заявление и такой же пакет документов может быть предоставлен от имени законного или уполномоченного представителя инвалида. Предоставление направления, каких-либо результатов обследований и иных медицинских документов не требуется. Порядок не предусматривает никакого взимания платы за выдачу знака «Инвалид».

Так же, как и раньше, знак будет соответствовать принятым ГОСТам: желтый цвет фона, черный символ. Но теперь на лицевой стороне знака появятся: номер знака, номер бюро, его выдавшего, код региона и год выдачи знака, а также дата окончания срока действия знака (совпадает со сроком действия инвалидности, в случае установления инвалидности без срока переосвидетельствования делается запись “действует бессрочно”). На обороте разместят: ФИО инвалида, дату рождения, серию и номер справки, подтверждающей факт установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность, группу инвалидности и дату выдачи знака.

По всем вопросам вы можете обращаться на телефоны «горячей линии»: (4822) 49-35-27 и 58-76-58 или в Интернет-приемную специалистов на официальном сайте Главного бюро МСЭ по Тверской области: www.mse69.ru.