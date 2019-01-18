Как окунуться в прорубь на Крещение: правила, советы

Православные люди 19 января празднуют Крещение, или Богоявление, а накануне, 18 числа, отмечают Крещенский сочельник. Среди верующих есть популярная традиция – купаться в этот день. Как окунуться в прорубь на Крещение, чтобы не нанести вред своему здоровью? С этим вопросом мы и попробуем разобраться. Крещение – важное событие в православной религии. В этот день верующие отмечают сразу два события в истории религии – крещение Божьего Сына Иоанном Предтечей в водах реки, которую именовали Иордан, и явление Троицы Божьей, то есть Богоявление. Говорят, что с момента Крещения начался выход Иисуса Христа к людям

Купание в Иордани –

исцеление души и тела

К празднику делают прорубь в форме креста и называют «иордань», так называлась река, в которой крестили Иисуса. В ночь на 19 января абсолютно вся вода станет святой, даже из-под крана. Но в этот день верующие все равно идут в церковь для того, чтобы освятить ее и поставить свечку. Крещенскую воду используют для излечения болезней, укрепления морального духа и физических сил, снятия сглаза и порчи. Святой жидкостью можно умываться или пить маленькими глотками. Ею освящают жилье со всеми пожитками, а также хлев, где содержится живность. Но вот окунание в прорубь на Крещение – процедура необязательная, в особенности если человек к этому не готов ни морально, ни физически. К этому шагу следует подходить осознанно и с верой в сердце. Ныряние в прорубь на Крещение – поступок, который может совершить не каждый. Во-первых, мороз и ледяную воду выдержать очень сложно, даже с психологической точки зрения, во-вторых, некоторым верующим запрещено это делать по состоянию здоровья. Как окунуться в прорубь на Крещение? Под этой процедурой подразумевается троекратное омовение, не обязательно с головой. Перед этим обязательно нужно перекреститься и произнести молитву, традиционно это «Отче наш». Что происходит с телом человека во время окунания в ледяную воду? Купание в проруби на Крещение возможно даже без специальной процедуры закаливания. Человеческий организм привык к периодическим холодам, что позволяет перенести низкую температуру. Очень важно подготовиться морально перед тем, как купаться на Крещение в проруби, а также соблюдать все правила техники безопасности. Далее рассмотрим, какие основные процессы происходят в человеческом организме во время погружения в холодную воду.

Как только тело человека соприкасается с ледяной водой, мгновенно пробуждается центральная часть головного мозга, его работа усиливается. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. В основном эта ситуация действует положительно – происходит обезболивание, проходит спазм, снимается воспаление и уменьшаются отеки. При погружении в воду температура тела человека достигает сорока градусов. С первого взгляда это очень плохо, но на самом деле никакого вреда от этого нет. Такая температура держится буквально несколько секунд, и за это короткое время в организме успевают погибнуть различные микробы, вредоносные бактерии, вирусы. Для кого подобное таинство – табу? Как окунуться в прорубь на Крещение, чтобы не принести себе вред? Прежде чем пойти купаться, нужно посоветоваться с врачом. Ведь существует много людей, для которых такие мероприятия – табу. Есть различные заболевания, при которых купание в проруби на Крещение категорически запрещено, так как это может привести к летальному исходу.

Сюда относятся такие патологии: гипертония, стенокардия – высокое давление чревато внезапным резким сужением сосудов, что может привести к таким серьезным последствиям, как инфаркт миокарда или инсульт; гипотония (низкое давление) – резкая перемена температуры чревата обмороком, после которого жизнь человека уже полностью зависит от спасателей и медиков; воспалительные заболевания ЛОР-органов (носа, горла, ушей); проблемы сердечно-сосудистой системы; эпилептические припадки, черепно-мозговые травмы, атеросклероз; невриты, полиневриты; высокий уровень сахара в кровы, тиреотоксикоз; глазные заболевания; патологии дыхательной системы (туберкулез, пневмония, бронхиальная астма); воспалительные процессы мочеполовой системы; пищеварительные заболевания (язва, энтероколит, гепатит); венерические недуги; аллергическая реакция на холод.

Плюсы зимнего купания

После закаливания организма холодом стоит отметить такие положительные моменты: прилив энергии, сил; повышение трудоспособности; исчезновение различных видов аллергических реакций; улучшение кровообращения; устранение болей в спине и суставах; исчезновение депрессии; нормализация сна; уменьшение симптомов бронхиальной астмы.

Минусы зимнего купания

Следует помнить, что одновременно с плюсами часто есть и минусы: дыхание становится частым и глубоким; наблюдается очень быстрое сердцебиение, возникает большая вероятность развития аритмии, гипертонии; значительно повышается уровень сахара в крови, что может спровоцировать развитие сахарного диабета; увеличивается холестерин в крови, что чревато появлением атеросклероза; подавляется иммунитет против онкологии; нарушаются защитные функции организма, направленные на борьбу с вирусами сезонного гриппа и ОРВИ.

Основные рекомендации

Если вы решились окунуться впервые, то определитесь, зачем вам это. Хорошо, если это настоящая вера, однако многие совершают таинство за компанию с друзьями или потому, что проиграли спор. Заходить в прорубь нужно исключительно с истинной верой и краткой, но искренней молитвой. Слова, которые обращены к Богу, должны идти от чистого сердца и заряжать огромной силой воду (по крайней мере, в это верят православные). Идеальным местом для купания станет прорубь, глубина которой не больше 1,8 метра. Место для крещенского таинства должно отвечать всем нормам безопасности, ведь от этого зависят человеческие жизни. Купаться можно только в присутствии спасателей. Прорубь должна быть ограждена для того, чтобы избежать случайного падения в воду. Запрещено окунаться не разогретым. Прежде чем ступить в воду, обязательно нужно хорошенько размяться. Раздевшись, машем руками, делаем приседания, наклоны и другие несложные упражнения. Тело должно быть горячим, но не потным. К проруби нужно подходить в удобной обуви, которая легко снимается. В идеале это могут быть теплые меховые ботинки или шерстяные носки. Важно, чтобы подошва была нескользкой. Перед тем как начать погружение в воду, следует проверить лестницу на прочность и устойчивость. Для перестраховки в прорубь должен быть опущен прочный толстый канат, один конец которого зафиксирован на берегу. Если человеку будет трудно выбраться по лестнице, то канат послужит в качестве подстраховки. Лучше всего не нырять с головой, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Нельзя прыгать в прорубь вперед головой. Погружение нужно начинать с ног. Плавать в проруби не рекомендуется. Войдя в воду, нужно окунуться по шею три раза и сразу выйти. Не рекомендуется быть в воде дольше чем одну минуту. Это чревато общим переохлаждением организма. После купания сразу же нужно протереть себя сухим махровым полотенцем и надеть теплую одежду. На ней должно быть минимальное количество заклепок, пуговиц, крючков, шнурков, разнообразных застежек – одеться нужно быстро, пока организм не переохладился. Рекомендуется выпить чашку горячего чая или кофе. А вот употребление алкоголя на морозе категорически запрещено, причем как до, так и после окунания в воду. Алкоголь имеет свойство расширять сосуды, но при этом увеличивает расход тепла. Если по-простому, то это означает, что первые полчаса после употребления горячительных напитков действительно может стать теплее, но потом наступает обратный эффект, и у человека появляется много шансов серьезно простудиться. А еще не рекомендуется курить. Никотин нарушает кровообращение, чем увеличивает расход тепла.

Что взять с собой?

Махровое полотенце и теплый халат. Удобную нескользкую обувь. Сухую теплую одежду. Купальник или плавки. Термос с чаем. Силу воли и желание.

Десять правил, которыми

нельзя пренебрегать

Консультация с врачом; правильный выбор проруби; наличие всех необходимых вещей; разогрев перед окунанием; отказ от ныряния с головой; соблюдение времени пребывания в воде; употребление теплых согревающих напитков; воздержание от спиртного. Если сама мысль о купании вызывает ужас – тогда этого делать не стоит. Не забудьте помолиться. Пусть это купание принесет вам только желаемое очищение и пользу.

Татьяна БЕЛОВА.