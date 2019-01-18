СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

Вести из-за Волги

СПОРТ И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ!



В последние дни уходящего года, 24 декабря, согласно графику спортивных мероприятий Юрьево-Девичьевского сельского поселения проходил турнир по волейболу на приз Деда Мороза.

В турнире приняли участие 4 команды: гости из деревни Вахонино, команда села Рождествено Калининского района и две команды хозяев турнира: команда деревни Осиновки и 1-я команда села Юрьево-Девичье. По традиции турнир открыл глава Юрьево-Девичьевского сельского поселения А.Н.Лукьянов, поздравил всех участников с Новым годом и пожелал успехов в турнире.

Игры прошли в упорной и интересной борьбе. Если чуть и не хватало мастерства, то желания и упорства было чрезмерно. В результате победителем стала 1-я команда села Юрьево-Девичье в составе: С. Халуев, С. Хохлов, Н. Игнатов, С. Раджабов, С. Комков, С. Гуляев, А. Соловьев. Второе место заняла команда д. Вахонино, третье место - команда села Рождествено Калининского района. Победители награждены кубком и медалями, призёры турнира - медалями.

Немного опережая события, все участники турнира поздравили Сергея Хохлова с днём рождения (родился Сергей 30 декабря). Много тёплых слов и пожеланий в адрес надёжного товарища, спортсмена, инициатора многих спортивных мероприятий, да просто хорошего человека сказали участники турнира. По окончании турнира все участники, поедая душистый плов, обсуждали турнир и планы на будущее в стенах Дома культуры.

Спортивные мероприятия за Волгой продолжались и в дни рождественских каникул. 4 января в спортзале имени А.Л.Андронова Юрьево-Девичьевского сельского поселения прошёл ещё один турнир по волейболу - «Вместе за жизнь без наркотиков». Инициаторами турнира стали Евгений Фёдорович Штраух - председатель Совета депутатов, Сергей Хохлов и житель г. Зеленограда Алексей Ходарев. В открытии турнира приняли участие настоятель храма Георгия Победоносца отец Владимир, Сергей Вячеславович Буланов, тренер-преподаватель МБУ ДО «ДЮСШ единоборств» Конаковского района и его ученик Илья Чаркин - чемпион всемирных игр боевых искусств, мастер спорта международного класса, чемпион России по джиу-джитсу, двукратный чемпион мира по джиу-джитсу. К сожалению, из-за болезни не принимала участие в турнире серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года Зоя Фёдоровна Юсова. В турнире принимали участие: команда друзей Алексея Ходарева из Зеленограда, команда деревни Вахонино и две команды села Юрьево-Девичье - ветераны спорта и 1-я команда поселения. Все игры прошли в бескомпромиссной борьбе и доброжелательной обстановке.

Всех участников и болельщиков турнира поразили своим мастерством спортсмены из Зеленограда, они и стали победителями турнира. Вторые на пьедестале почета – 1-я команда Юрьево-Девичья, третье – у ветеранов спорта Юрьево-Девичья, четвёртое место - у гостей из Вахонина.

Участники турнира награждены грамотами, победители - кубком и медалями, призёры - медалями соответствующих степеней. Призы предоставлены организаторами турнира Алексеем Ходаревым и его командой.

Большую благодарность выражаем ИП Светлане Яблонской, кафе «С пылу-жару» за организацию вкусного горячего питания спортсменов. Было принято совместное решение участников администрацией поселения и администрацией Досугового центра проводить этот турнир традиционно в начале года.

Петр ЗОСЬКО, заведующий спортивным сектором МКУ «Юрьево-Девичьевский досуговый центр».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВИКТОРИЮ С БРОНЗОЙ!



12 - 13 января в деревне Гришкино Бурашескаого сельского поселения Калининского района состоялся очередной чемпионат Тверской области по лыжным гонкам. В гонке на 5 километров свободным стилем в упорной борьбе в группе девушек 2003 года рождения и младше 3 место заняла воспитанница МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» Виктория Сальникова, которая обучается в секции лыжного спорта у тренера Натальи Муравьевой. Поздравляем спортсменку с отличным результатом!

В НОВЫЙ ГОД - С «СОВРЕМЕННИКОМ»



Разнообразными мероприятиями для жителей нашего города и района были насыщены самые длинные в году выходные дни, и каждый из конаковцев имел возможность провести время весело и с пользой.

Малыши с Дедом Морозом и Снегурочкой танцевали и участвовали в шуточных конкурсах у ёлки, а также стали зрителями сказочной истории «Новогодние приключения игрушек». 150 ребятишек из мало-обеспеченных семей получили бесплатные приглашения на детские утренники в рамках благотворительной программы. Для тех, кто не успел увидеть сказочную постановку в исполнении юных артистов «Современника», сообщаем, что повтор детского спектакля состоится 23 января в 11-00, а в воскресенье, 19 января в 14-00 для ребят состоится театрализованный концерт «Однажды в зимнем лесу».

Незабываемо ярко прошли в большом зале ДК новогодние корпоративы, а любители концертов звездных знаменитостей посетили программу золотого голоса легендарного ансамбля «Песняры» заслуженного артиста Республики Беларусь Леонида Борткевича и новое грандиозное юмористическое шоу Елены Воробей и её театра.

3 января вокальный ансамбль «Русская душа» выступил с концертом «Пой, моё сердце!» в Доме культуры санатория «Карачарово» и планирует представить эту программу зрителям д. Ручьи и д. Мокшино.

6 января в фойе ДК для детей была проведена игровая программа «Нескучные каникулы», а на следующий день народный ансамбль гармонистов и частушечников «Завалинка» (ДК «Современник») принял участие в «Рождественских гуляниях» на центральной площади города Конаково.

Новогодние каникулы закончились, а праздничные программы продолжаются:

- 15 января в зрительном зале «Современника» прошел традиционный отчетный рождественский концерт Хоровой школы мальчиков и юношей г. Конаково с участием всех творческих коллективов ХШМиЮ, а 17 января Комплексный центр социального обслуживания населения Конаковского района, Конаковское благочиние представили концерт «Дари радость на Рождество». 26 января в 19 часов в гостиной «Современника» на творческий вечер «Татьянин день» вас приглашают любимцы публики Татьяна Темерова и Юрий Максимов. Также в январе на конаковском небосклоне ожидается появление новых звезд. В I туре XI районного фестиваля-конкурса талантов «Зажги свою звезду» участвуют педагоги и воспитанники детских школ искусств г. Конаково, с. Селихово, п. Новозавидовский, д. Мокшино, детской музыкальной школы п. Редкино, ХШМиЮ, детско-юношеского центра «Новая Корчева». Заключительный концерт лауреатов фестиваля планируется провести 10 февраля в концертном зале «7 нот» Хоровой школы мальчиков и юношей.

Афиши и фоторепортажи с мероприятий можно найти в группах ДК «Современник»:

ВКонтакте: https://vk.com/club62597462

«Одноклассники»: https://ok.ru/group/54969328205836



* Спорт-анонс *

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ



26 - 27 января в спорткомплексе ДЮСШ «Олимп» Конаковского района пройдет первенство России по джиу-джитсу среди спортсменов в возрасте до 16 лет. Начало поединков в 11 часов.

КОНАКОВСКАЯ ЛЫЖНЯ

26 января в конаковском бору пройдет районный муниципальный этап всероссийской лыжной гонки «Лыжня России». Начало в 11 часов.

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ

30 января во Дворце спорта «Дельфин» состоится первенство ДЮСШ «Олимп» Конаковского района по плаванию. Начало в 14 часов.