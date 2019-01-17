В Тверской области в 2018 году на государственную поддержку агропромышленного комплекса направлено почти 2 млрд рублей

В 2018 году в Тверской области объемы государственной поддержки агропромышленного комплекса составили более 1,9 млрд рублей. Средства выделены из регионального бюджета на развитие производств, фермерских и личных подсобных хозяйств, решение жилищных вопросов.

«В Тверской области нужно наращивать поддержку села, а также развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы село развивалось, чтобы люди оставались здесь жить и работать», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По итогам прошедшего года господдержка оказана 256 предприятиям агропромышленного комплекса и фермерским хозяйствам, 53 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. По сравнению с 2017 годом, в 2018-м объём грантовой поддержки начинающих фермеров и семейных ферм вырос на 13 млн рублей и составил 78 млн рублей.

Кроме того, средства были направлены 82 молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, и 17 семьям, в том числе молодым, проживающим и работающим на селе, на строительство и приобретение жилья.

Всего в Тверской области предоставляется 27 государственных услуг физическим и юридическим лицам по различным направлениям в рамках государственной поддержки АПК.

В первую очередь, это оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства, элитного семеноводства, племенного животноводства, производства молока. Кроме того, это снижение нагрузки при привлечении кредитов и при страховании в сферах животноводства и растениеводства, субсидии на приобретение машиностроительной продукции и специализированного оборудования, помощь в строительстве и приобретении жилья, поддержка малых форм хозяйствования и другие.

В 2018 году в Верхневолжье увеличено финансирование по отраслям животноводства, производства молока, зерна. Также расширены меры поддержки льноводов. Введено новое направление – возмещение затрат на произведённое и реализованное льноволокно. На эти цели выделено более 18,3 млн рублей. Производителям льна также была оказана господдержка на проведение агротехнологических работ в размере более 11904,76 рубля на 1 га посевной площади и за приобретение элитных семян в размере 1708 рублей за 1 га посевной площади.

В 2018 году объём инвестиций в сельское хозяйство увеличился до 7 млрд рублей, в 2017-м показатель составлял 5,3 млрд рублей. В 2019 году ведущие животноводческие хозяйства региона «Дмитрова гора» и «Коралл» планируют открыть новые комплексы в Ржевском и Бежецком районах.

Заявлена реализация еще 30-ти инвестиционных проектов в отрасли общим объёмом инвестиций 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области