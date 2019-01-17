В 2019 году в Тверской области на стимулирующие выплаты преподавателям в сфере культуры, имеющим почетные звания и знаки, будет направлено более 560 тыс. рублей

Из бюджета Тверской области в 2019 году будет выделено 561 тыс. рублей на выплату стимулирующих надбавок преподавателям образовательных организаций в сфере культуры. Решение принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Надбавка в размере 20% от оклада начисляется за наличие званий федерального значения: Заслуженный работник культуры РФ, Заслуженный художник РФ, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, Народный художник РФ, Народный артист РФ, Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный художник РСФСР, Заслуженный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народный художник РСФСР, Народный артист РСФСР. Доплата в размере 10% - за наличие звания регионального значения «Почетный работник культуры и искусства Тверской области» и за награждение знаком федерального значения «За достижения в культуре», «За отличную работу Министерства культуры СССР».

В Тверской области такие отраслевые звания и знаки имеют 38 человек, это преподаватели колледжа культуры им. Н.А. Львова, художественного колледжа им. А.Г. Венецианова, музыкального колледжа

им. М.П. Мусоргского.

Пресс-служба Правительства Тверской области