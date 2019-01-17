В Тверской области с 2019 года введены выплаты врачам по лечебной физкультуре и спортивной медицине, вышедшим на пенсию

В Тверской области установлен порядок ежемесячных выплат спортсменам, в том числе с инвалидностью, и тренерам, вышедшим на пенсию. Теперь на социальную поддержку по этому направлению могут претендовать врачи по лечебной физкультуре и спортивной медицине. Решение принято на заседании регионального Правительства под руководством Губернатора Игоря Рудени.

По мнению Игоря Рудени, в регионе обязательно должна быть продолжена система моральной и материальной мотивации спортсменов, которые достойно представляют Тверскую область на соревнованиях различного уровня, и их наставников.

Получателями указанной меры социальной поддержки являются победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира или Европы и другие категории, а также тренеры, чьи подопечные добились спортивных успехов. Ежемесячная выплата назначается каждому получателю после выхода на пенсию по старости с учетом его достижений.

С 2019 года в перечень получателей ежемесячного денежного содержания включены врачи по лечебной физкультуре и спортивной медицине, имеющие звание «Заслуженный врач России» за заслуги в развитии физкультуры спорта.

В 2018 году данные выплаты предоставлены 14 жителям Тверской области. На эти цели из регионального бюджета было выделено более 2,1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области