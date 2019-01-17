Указом Президента России Владимира Путина четырем работникам здравоохранения Тверской области присвоены почетные звания

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено заведующему отделением Вышневолоцкой центральной районной больницы Александру Долматову, заведующей отделением областной клинической больницы Светлане Меньшаковой. Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено старшей медицинской сестре Кашаровского детского дома-интерната Марине Федоровой, медицинской сестре Удомельского психоневрологического интерната Наталье Черномазовой. С этим событием жителей региона поздравил Губернатор Игорь Руденя.

В своем поздравлении глава региона отметил профессионализм, ответственное и преданное отношение к делу медицинских работников, их внимательное и заботливое отношение к пациентам.

Александр Долматов с 1997 года возглавляет травматологическое отделение Вышневолоцкой ЦРБ, в отрасли работает более 40 лет. Александр Иннокентьевич владеет различными современными видами диагностики и лечения. Он первым в области начал проводить операции по эндопротезированию тазобедренных суставов. С 2015 года врачом и под его руководством было проведено более 3760 хирургических операций. Александр Долматов постоянно повышает свои профессиональные знания и передает опыт молодым специалистам, является многократным участником всероссийских и международных конгрессов.

Заведующая гематологическим отделением областной больницы Светлана Меньшакова пришла в медицину 44 года назад. Под ее руководством в лечении пациентов используются новые схемы, что позволяет улучшить результаты терапии, снизить ее токсичность. Гематологическое отделение активно участвует в национальном проекте «Здоровье», международном проекте «Право жить», направленном на улучшении качества и продолжительности жизни больных.

Марина Федорова сфере здравоохранения посвятила более 25 лет, из которых 15 лет она работает старшей медсестрой Кашаровского детского дома-интерната. Организаторские способности Марины Вячеславовны позволили ей сформировать слаженный коллектив медицинских сестер, который не только профессионально исполняет свои обязанности по лечению детей, но и чутко относится к маленьким пациентам.

Наталья Черномазова в отрасли 24 года, она медицинская сестра высшей квалификационной категории. Работая в Удомельском психоневрологическом интернате, Наталья Владимировна внимательно относится к пациентам, старается помочь им не только медикаментами, но и добрым словом, владеет современными методами обследования и лечения больных, оказывает консультационную помощь другим медсестрам.

Пресс-служба Правительства Тверской области