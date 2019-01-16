В Москве прошла рабочая встреча Губернатора Игоря Рудени и Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова

16 января в Москве состоялась рабочая встреча Губернатора Тверской области Игоря Рудени и Председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Обсуждалась реализация на территории Верхневолжья инвестиционных проектов при поддержке государственной корпорации.

В частности, речь шла о перспективах развития промышленных кластеров и индустриальных парков, строительства выставочных комплексов.

«Мы договорились о проведении бизнес-миссии ВЭБ.РФ на территории области. Ознакомимся с действующими проектами ВЭБа, в том числе в сфере деревообработки, туризма, промышленными предприятиями, которые были профинансированы ВЭБом в предыдущие годы и развиваются в настоящее время. Также рассмотрим новые проекты, которые предлагаем к реализации», – прокомментировал Игорь Руденя итоги рабочей встречи.

В ходе общения с Игорем Шуваловым шла речь о посещении ряда крупных промышленных производств, действующих в Тверской области – СТОД, Осташковского кожевенного завода. Также планируется продемонстрировать перспективные площадки в Твери, Осташкове, Торжке, Конаково.

В свою очередь Игорь Шувалов подтвердил, что команда группы ВЭБ.РФ и институтов развития посетит Тверскую область и встретится с представителями бизнеса и деловых кругов по вопросам перспективных инвестиционных проектов региона.

«Готовы поддержать развитие Тверской области», – сказал Председатель ВЭБ.РФ.

Игорь Руденя отметил, что в первом полугодии 2019-го совместно с ВЭБ.РФ планируется сформировать портфель проектов по развитию инвестиционной активности в регионе с участием структур госкорпорации.

В настоящее время в Тверской области при финансовой поддержке ВЭБ.РФ реализовано четыре проекта общей стоимостью 60,4 млрд рублей в промышленности, здравоохранении, инфраструктуре. В целом объем инвестиций корпорации в регион составил 38,8 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области