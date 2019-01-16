В новогодние каникулы поток туристов в Тверскую область вырос на 26% по сравнению с 2018 годом

В дни новогодних каникул Тверскую область посетили более 150 тысяч туристов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задача по увеличению туристического потока в регион была поставлена Губернатором Игорем Руденей.

«Туризм мы рассматриваем как приоритетное направление развития экономики региона», - обозначил Игорь Руденя.

С 30 декабря по 8 января загрузка отелей Тверской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 12%. По информации Министерства туризма Тверской области основными гостями региона на новогодних каникулах стали туристы из Москвы и Московской области. Самыми популярными городами для посещения были Тверь, Торжок, Лихославль, Калязин, Старица, Осташков.

Помимо классических направлений спросом пользовались нишевые туры. Оправиться в пешие прогулки с краеведами и историческими картами по городу, посетить иммерсивную программу «Елка у Дарьи Пожарской», мастер-классы и дегустации гостям Торжка предложили авторы проекта «Экспедиции в Торжок». Только за праздничные выходные в начале 2019 года участниками «Экспедиций» стали более 140 человек, что в 4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Востребованность продукта, по мнению его создателей, связана с принципиально новым подходом: перевоплощением туриста из стороннего наблюдателя в активного участника и исследователя города.

Значительное увеличение потока зафиксировал крупный федеральный туроператор «Магазин путешествий»: в новогодние каникулы туры в Тверскую область выбрали 2950 человек (в прошлом году – 2300). Востребованными были поездки в Калязин от ООО «Компания Пилигрим», на праздничные дни их приобрели 2000 человек.

В конце 2018 года на туристическом портале welcometver.ru был создан новый раздел «Экскурсии и туры», где посетители могли выбрать готовые туристические маршруты, получить всю необходимую информацию о стоимости, контакты туроператоров и экскурсоводов.

В текущем году Министерством туризма будет реализован комплекс мер по поддержке туроператоров, в том числе развивающих детский туризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области