Госпрограмма территориального планирования, градостроительства и архитектуры рассмотрена в Правительстве Тверской области

15 января Губернатор Игорь Руденя провел совещание, на котором обсуждались отраслевая стратегия и государственная программа «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019-2024 годы.

Как подчеркнул Губернатор, мероприятия госпрограммы должны быть направлены на создание условий для формирования привлекательного архитектурно-градостроительного облика городов Верхневолжья с учетом исторических традиций, культурного наследия.

В числе ключевых мероприятий документа – разработка стратегии пространственного развития Тверской области, генеральных планов в муниципальных образованиях, актуализация схемы территориального планирования, проведение землеустроительных работ.

В рамках задачи по развитию городских пространств и формированию привлекательного облика территорий предусмотрена подготовка проекта планировки развития «Тверь Экспо».

Игорь Руденя отметил, что необходимо уделить внимание ключевым объектам в муниципалитетах. Одним из направлений работы Губернатор обозначил реновацию мест воинских захоронений в районах.

«В Тверской области большое количество таких памятных мест. Это центральные символы для городов и поселений Верхневолжья. Необходимо системно приводить их в порядок. При этом использовать самые современные технологии, материалы», – сказал Игорь Руденя.

Еще одно важное направление работы, отмеченное Губернатором – развитие кадрового потенциала, создание условий для самореализации специалистов. На совещании обсуждалась возможность проведения регионального архитектурного конкурса имени Н.А. Львова, на котором талантливые архитекторы могли бы транслировать свои идеи.

Пресс-служба Правительства Тверской области