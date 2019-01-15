В Тверской области разработана программа, посвященная безопасному поведению детей в интернете

На заседании Правительства Тверской области, которое 15 января провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрели региональную программу по обеспечению информационной безопасности детей. Она направлена на ограничение доступа подрастающего поколения к вредоносному интернет-контенту в целях сохранения нравственного, психологического и социального здоровья детей и подростков.

«Для нас тема очень актуальна. Эта работа поможет обратить внимание на интернет как на общественное электронное пространство, которое должно воспитывать у молодежи культуру поведения», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

В структуру программы входят пять разделов по различным направлениям. Это создание технических и организационно-правовых механизмов блокирования вредоносных каналов проникновения информации, формирование у несовершеннолетних навыков ответственного и безопасного поведения в интернете, информационное просвещение граждан о рисках в сети, создание механизмов по поддержке и развитию безопасного информационного контента, проведение мониторинговых исследований.

Реализация программы рассчитана на два года. В решении ее задач будут задействованы органы исполнительной власти региона, Общественная палата Тверской области, Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области, региональные Управления Роспотребнадзора, Роскомнадзора, МВД России, органы местного самоуправления.

Итогом этой совместной работы должно стать обеспечение контентной фильтрации интернет- трафика во всех государственных, муниципальных образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания семьи и детей, повышение уровня информированности населения тверского региона об угрозах, которые могут содержать интернет- ресурсы. Кроме того, предполагается, что реализация программы будет содействовать снижению преступности среди несовершеннолетних.

Пресс-служба Правительства Тверской области