Денис Черных: «На всех ремонтируемых в 2019 году дорогах предусмотрены мероприятия по повышению безопасности движения»

Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денис Черных, комментируя итоги заседания Правительства Тверской области, на котором была принята программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году, отметил, что на всех объектах, где состоится ремонт, будут предусмотрены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения.

В их числе глава ведомства перечислил установку и замену ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей. Планируется, что эти и другие задачи будут включены в проектную документацию.

«Приоритет – сокращение числа аварий и количества погибших на региональной сети дорог», – сказал Денис Черных.

Напомним, программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году была принята 15 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. В текущем году в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог.

«Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные для развития экономического потенциала региона, туристические направления, трассы, имеющие высокое социальное значение. Всего в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Тверской области в ближайшие 6 лет в нормативное состояние будет приведено более 1200 км региональных дорог», - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ежегодно растут темпы ремонта и строительства дорог. В 2018 году в регионе было приведено в нормативное состояние 223 км региональных и межмуниципальных дорог, что в 2 раза выше показателей 2016 года.

Объём областного Дорожного фонда в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, а по сравнению с 2016 годом – в 2,5 раза. В текущем году его объем составит 10,6 млрд рублей. Три четверти средств дорожного фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.