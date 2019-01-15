В Тверской области в 2019 году отремонтируют девять мостов

В 2019 году в Тверской области планируется отремонтировать 9 мостовых сооружений. Программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения на 2019 год была принята 15 января на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году строительно-монтажные работы планируется провести на следующих объектах. Это мост через реку Береза на 1 км автодороги Мирный – Васьково, путепровод через Октябрьскую железную дорогу в городе Вышний Волочек, мост через реку Глубочица на 16 км дороги Осташков - Волговерховье, мост через ручей у деревни Давыдово на автодороге Кашин – Власьево, мост через реку Песенка на км 4 автодороги Кафтино - Пальцево – Липно, мост через ручей у села Славное на автодороге Змеево - Кушалино – Хохловка в Калининском районе, мост через реку Ремяска на 15 км автодороги Красный Холм - Думино- Васильки - Болонино , мост через реку Волга в городе Старица на 75 км дороги Тверь – Ржев.

Еще на 11 объектах планируется провести проектно-изыскательские работы при условии наличия дополнительных средств.

Всего в Тверской области 891 искусственное сооружение, 5 из которых – старинные мосты с каменной кладкой, построенные более ста лет назад. Губернатор Игорь Руденя поручил Министерству транспорта региона совместно с областным Министерством туризма и Ассоциацией муниципальных образований Тверской области разработать отдельную программу по сохранению этих сооружений с учетом их исторической значимости.

«Эти мосты являются объектами туристического показа, их необходимо сохранить», - отметил Игорь Руденя.

По итогам проведенных обследований выявлено, что большая часть искусственных сооружений в Тверской области находится в хорошем или удовлетворительном состоянии. 27% мостов требуют ремонта.

В Тверской области ежегодно растут темпы ремонта и строительства дорог. В 2018 году в регионе было приведено в нормативное состояние 223 км региональных и межмуниципальных дорог, что в 2 раза выше показателей 2016 года. В текущем году в Верхневолжье планируется построить и отремонтировать 323 км дорог.

Объём областного Дорожного фонда в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, а по сравнению с 2016 годом – в 2,5 раза. В текущем году его объем составит 10,6 млрд рублей. Три четверти средств дорожного фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области