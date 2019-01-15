Александр Тягунов: «Региональная власть демонстрирует взвешенный подход к тарифной политике в коммунальном хозяйстве»

Заместитель председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Александр Тягунов отметил, что решение об установлении единого тарифа на вывоз мусора позволит региону более плавно осуществить переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Региональная власть демонстрирует взвешенный подход к тарифной политике в коммунальном хозяйстве. Недавно были снижены тарифы на электроэнергию, а сегодня губернатор заявил о едином тарифе для населения на вывоз мусора, причем на более низком уровне, чем планировалось изначально. Это очень важное решение, которое позволит региону более плавно перейти на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, а также будет способствовать популяризации в обществе ее содержания», – сказал Александр Тягунов.

В Тверской области принято решение уравнять ежемесячную плату за вывоз твердых коммунальных отходов собственникам многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Об установлении единого тарифа сообщил губернатор Игорь Руденя 15 января на заседании регионального правительства.

«С 1 января текущего года в Тверской области началось внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство». Это позволило нам установить единый экономически обоснованный тариф на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сейчас важно не допустить злоупотреблений со стороны привлечённых участников рынка, обеспечить экологическое благополучие нашего региона, не допускать появления несанкционированных свалок.