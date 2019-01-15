Павел Парамонов: «Единый тариф обеспечит финансовую прозрачность сферы обращения с ТКО в Тверской области»

Известный тверской девелопер, директор Института регионального развития Павел Парамонов прокомментировал решение Правительства Тверской области об установлении единого тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.

«Введение единого тарифа – это хорошее и правильное решение, особенно на начальном этапе внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В этот период для всех очень важно понимать правила игры – для населения, регионального оператора и подрядных организаций, а также управляющих компаний, которые коммуницируют с людьми. Для старта реформы это важное решение, которое должно обеспечить финансовую прозрачность сферы обращения с ТКО», – отметил Павел Парамонов.

В Тверской области принято решение уравнять ежемесячную плату за вывоз твердых коммунальных отходов собственникам многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Об установлении единого тарифа сообщил губернатор Игорь Руденя 15 января на заседании регионального правительства.

«С 1 января текущего года в Тверской области началось внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство». Это позволило нам установить единый экономически обоснованный тариф на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сейчас важно не допустить злоупотреблений со стороны привлечённых участников рынка, обеспечить экологическое благополучие нашего региона, не допускать появления несанкционированных свалок.

Напомним, накануне вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев заявил о том, что средняя стоимость услуги за вывоз и утилизацию ТКО в России составит 120-130 руб. с человека в месяц.