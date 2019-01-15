Станислав Петрушенко: «В Тверской области положительная динамика ремонта дорог»

Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области Станислав Петрушенко отметил, что регион за последние годы вышел на хорошие темпы проведения ремонта дорог.

«Мы с вами видим, что динамика положительная. По финансированию дорожного фонда мы практически вторые в Центральном федеральном округе. Надо стремиться получить дополнительное финансирование – до 15-16 млрд рублей к 2024 году», – отметил Станислав Петрушенко в беседе с журналистами после заседания Правительства Тверской области.

Также депутат обратил внимание на необходимость дальнейшего контроля за качеством ремонта и формирования пула подрядчиков, достаточного для заявленного объема работ.

В текущем году в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог. Программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году была принята 15 января на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные для развития экономического потенциала региона, туристические направления, трассы, имеющие высокое социальное значение. Всего в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Тверской области в ближайшие 6 лет в нормативное состояние будет приведено более 1200 км региональных дорог», - отметил Игорь Руденя.

В Тверской области ежегодно растут темпы ремонта и строительства дорог. В 2018 году в регионе было приведено в нормативное состояние 223 км региональных и межмуниципальных дорог, что в 2 раза выше показателей 2016 года.

Объём областного Дорожного фонда в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, а по сравнению с 2016 годом – в 2,5 раза. В текущем году его объем составит 10,6 млрд рублей. Три четверти средств дорожного фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.