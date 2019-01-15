В 2019 году в Тверской области планируется построить и отремонтировать более 320 км дорог

В текущем году в Тверской области планируется построить и отремонтировать 323 км дорог. Программа ремонта и строительства дорог регионального и межмуниципального значения в Тверской области в 2019 году была принята 15 января на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Приоритеты при отборе объектов ремонта остаются прежними: дороги, важные для развития экономического потенциала региона, туристические направления, трассы, имеющие высокое социальное значение.

Всего в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в Тверской области в ближайшие 6 лет в нормативное состояние будет приведено более 1200 км региональных дорог», - отметил Игорь Руденя.

В программу дорожных работ 2019 года включен 21 объект. Это дороги Торжок – Осташков, Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, Осташков – Селижарово – Ржев, Красномайский – Фирово, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, Вышний Волочек – Бежецк – Сонково, Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское, Тверь – Тургиново, Торжок – Высокое – Берново – Старица, Дубна – Кимры – Горицы, Рамешки – Максатиха, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое, Прудово – Рамешки – Заручье, Березники – Хмелевка, Селижарово – Ключи, Стрельниково – Васильевский Мох, Тверь – Рябеево – Красново –Прудище, «Москва – Санкт-Петербург» – Большие Борки – Нестерово – Черничено, Конаково – Дулово – Высоково, Рождествено – Юрьево-Девичье – Юрятино. При наличии дополнительных средств возможен ремонт еще 24 объектов общей протяженностью 140 км.

В Тверской области ежегодно растут темпы ремонта и строительства дорог. В 2018 году в регионе было приведено в нормативное состояние 223 км региональных и межмуниципальных дорог, что в 2 раза выше показателей 2016 года.

Объём областного Дорожного фонда в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 45%, а по сравнению с 2016 годом – в 2,5 раза. В текущем году его объем составит 10,6 млрд рублей. Три четверти средств дорожного фонда планируется направить на строительство и ремонт дорог, поддержку дорожной деятельности в муниципалитетах.

Губернатор Игорь Руденя поставил задачу Министерству по обеспечению контрольных функций Тверской области и Дорожному фонду региона уделить особое внимание контролю эффективности использования средств, соблюдению подрядчиками региональных стандартов качества ремонта автомобильных дорог.

Пресс-служба Правительства Тверской области