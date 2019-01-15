В Тверской области установлен единый тариф на вывоз мусора в размере 96,5 руб. с человека

В Тверской области принято решение уравнять ежемесячную плату за вывоз твердых коммунальных отходов собственникам многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Об установлении единого тарифа сообщил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 15 января.

«С 1 января текущего года в Тверской области началось внедрение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Единым региональным оператором определена государственная компания «Тверьспецавтохозяйство». Мы приняли решение установить единый экономически обоснованный тариф для всех категорий на вывоз отходов на весь 2019-й год. Оплата установлена на уровне 96 рублей 50 копеек с человека в месяц», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул: сейчас важно не допустить злоупотреблений со стороны привлечённых участников рынка ТКО, обеспечить экологическое благополучие нашего региона, не допускать появления несанкционированных свалок.

К работе будут подключены прокуратура Тверской области, Росприроднадзор, Министерство природных ресурсов и экологии. Отдельно Министерству природных ресурсов и экологии поручено разработать программу ликвидации несанкционированных свалок, которые возникли в предыдущие годы на территории Тверской области.

Кроме того, Игорь Руденя отметил, что прокуратуре совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Государственной жилищной инспекцией и общественностью необходимо подключиться к работе по контролю квитанций на услуги ЖКХ, чтобы оплата вывоза твёрдых коммунальных отходов не дублировалась в квитанциях управляющих компаний.

Напомним, накануне вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев заявил о том, что средняя стоимость услуги за вывоз и утилизацию ТКО в России составит 120-130 руб. с человека в месяц.

Справочно: В конце 2017 года в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами. Всего на территории Верхневолжья сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности.

С 29 декабря 2018 года по телефону 8-800-250-99-48 действует «горячая линия», куда жители региона могут обратиться по вопросам, связанным с переходом на новую систему обращения с ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области