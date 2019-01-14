В Тверской области будет оборудовано более 40 мест для крещенских купаний

14 января Губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с главами муниципальных образований Тверской области по вопросу обеспечения безопасности во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января. Участие в обсуждении приняли председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор Игорь Жуков, члены Правительства Тверской области, руководители силовых структур, других служб и ведомств, представители духовенства.

«Это ежегодное мероприятие должно пройти на достойном уровне. Важно обеспечить людям праздничное настроение, комфорт и удобство при проведении крещенских купаний – подготовить раздевалки, предоставить возможность согреться», - отметил Игорь Руденя.

В этом году в Тверской области определено и согласовано более 40 мест для крещенских купаний. В Твери купель будет оборудована в акватории Волги у пирса Речного вокзала. По предварительным прогнозам в крещенских купаниях примут участие более 10 тысяч человек.

Обеспечивать безопасность людей будут более 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий, казачества.

По информации регионального управления МЧС, все силы и средства ведомства готовы к проведению праздника, сотрудники проинструктированы.

Главы муниципальных образований доложили о готовности к проведению праздника на местах. Особое внимание было уделено территориям с большим количеством мест для купания. Это Вышневолоцкий, Калининский и Старицкий районы.

Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что в местах купания нужно обеспечить дежурство медицинских бригад, наличие у них необходимых медикаментов.

Традиция крещенских купаний является одной из наиболее массовых в стране. В прошлом году Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области