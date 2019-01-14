14 января Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона, в том числе программа дорожных работ на 2019 год.

С 2019-го в регионе начинается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В целом объем дорожного фонда Тверской области составит более 10 млрд рублей – на 30% больше, чем в прошлом году. Порядка 4 млрд рублей предполагается направить на капремонт и ремонт дорог.

Игорь Руденя подчеркнул, что ремонтная кампания должна вестись с учетом приоритетов развития области. В первую очередь в нормативное состояние должны быть приведены дороги, ведущие к промышленным, туристическим объектам, территориям экономического развития, а также социально значимые маршруты.

Губернатор отметил еще одно важное направление работы: приведение в порядок территорий возле центральных районных больниц. На состояние этих объектов глава региона обращал особое внимание в ходе рабочих поездок в муниципальные образования Тверской области.

На совещании с членами регионального Правительства также были рассмотрены обращения граждан по вопросам теплоснабжения, работы социальных учреждений на отдельных территориях. Кроме того, в повестку вошли вопросы текущей деятельности исполнительных органов власти Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области