Заявление Игоря Рудени о системе мотивации муниципалитетов к росту местных бюджетов вошло в рейтинг «Губернаторская повестка»

Игорь Руденя поставил задачу разработать дополнительные инструменты, которые обеспечат рост доходной базы консолидированного бюджета Тверской области, в том числе, создать систему мотивации муниципальных образований. Заявление главы региона вошло в рейтинг «Губернаторская повестка» первой рабочей недели января. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 10 января на совещании, посвященном исполнению бюджета Тверской области за 2018 год и бюджетной политике на 2019 год, Игорь Руденя отметил, что в регионе должна быть создана система мотивации муниципальных образований к увеличению доходов местных бюджетов. По словам губернатора, в связи с этим будет совершенствоваться система межбюджетных отношений с муниципальными образованиями в части подходов к распределению выравнивающих и балансирующих трансфертов.

Также областному министерству финансов поставлены задачи повышения эффективности бюджетных расходов, усиления роли планирования при формировании бюджетных ассигнований, продолжения работы по сокращению государственного долга.

Рейтинг «Губернаторская повестка» посвящен ключевым решениям и заявлениям руководителей субъектов РФ и выпускается еженедельно фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс».

Михаил Бородов