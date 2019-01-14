Фонд развития промышленности Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с банком «Открытие»

Фонд развития промышленности Тверской области и банк «Открытие» заключили соглашение о сотрудничестве. Это позволит проводить технологическое перевооружение производственной базы промышленных предприятий на специальных условиях финансирования.

Процедура получения финансовой поддержки по программам Фонда для промышленных предприятий региона максимально упрощена.

«В майском указе Президента России Владимира Путина определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие 6 лет. Развитию промышленности уделено особое внимание. Необходимо обеспечить системную поддержку всей промышленности нашего региона, повысить уровень участия в федеральных программах», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Соглашение предусматривает создание условий для устойчивого развития промышленности региона, разработку и реализацию совместных программ и проектов в вопросах финансирования производства в сферах промышленности и торговли, проведение независимой экспертизы инвестиционных проектов и кредитных заявок, организацию мероприятий по актуальным для промышленности и торговли темам.

Ранее были заключены соглашение о сотрудничестве между региональным Фондом развития промышленности и областными отделениями ПАО «Сбербанк», Россельхозбанка, банком ВТБ. Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между Фондом развития промышленности Тверской области и Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области, которое позволит использовать инструменты поддержки в виде поручительств по займам и кредитам в рамках программ фонда для промышленных предприятий региона. Также подписано соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Российской Федерации, которое касается предоставления льготного финансирования по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

В рамках взаимодействия Фонда развития промышленности Тверской области с Фондом «Сколково» планируется проводить научно-технические экспертизы проектов, которые претендуют на получение финансирования по линии фонда.

Фонд развития промышленности Тверской области был создан в 2017 году. В 2018-м на обеспечение поддержки предприятий в региональном бюджете было предусмотрено 48,3 млн рублей. Федеральный и региональные фонды предоставляют предприятиям займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области