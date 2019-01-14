В Тверской области в ходе операции «Снегоход» проверено более 260 единиц техники

Профилактическая операция «Снегоход» проходит на территории Тверской области с 5 января. Инспекторы Гостехнадзора уже провели 48 рейдов, в ходе которых проверили 269 внедорожных мототранспортных средств. Выявлено 52 нарушения эксплуатации техники.

Среди них 20 нарушений правил государственной регистрации самоходных машин, 5 нарушений правил проведения технического осмотра, 22 нарушения в области допуска к управлению самоходными машинами. К административной ответственности привлечен 51 водитель и одно должностное лицо.

В ходе профилактического рейда на территории Конаковского района инспекторами Гостехнадзора выявлен похищенный снегоход, находящийся в розыске. Транспортное средство задержано сотрудниками полиции и помещено на специализированную стоянку.

На усиление контроля за эксплуатацией снегоходов и мотовездеходов в Конаковском районе неоднократно обращал внимание Губернатор Тверской области Игоря Рудени. В муниципалитете – популярном месте отдыха среди жителей и гостей тверского региона - зарегистрировано свыше 2000 единиц самоходных машин и прицепов.

По итогам профилактических мероприятий в инспекции Гостехнадзора Тверской области зарегистрирована 61 единица техники, на технический осмотр представлено 612 снегоходов, выдано 230 удостоверений на право управления внедорожными мотосредствами.

Профилактическая операция «Снегоход» в Тверской области продлится до 28 февраля.

Пресс-служба Правительства Тверской области