Игорь Руденя поздравил с Днем российской печати сотрудников СМИ, издательств и полиграфических предприятий Верхневолжья

13 января отмечается День российской печати. Губернатор Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов средств массовой информации, издательств и полиграфических предприятий Тверской области.

«Верхневолжье всегда славилось талантливыми, яркими журналистами. Имена многих из них известны далеко за пределами нашего региона. Рассказывая о ключевых событиях в жизни региона и его уникальном наследии, тверские журналисты помогают сохранять традиционные ценности нашего общества, вносят важный вклад в развитие Верхневолжья», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор отметил, что Тверская область по праву считается одним из главных полиграфических центров России.

«Новейшие технологии и современное оборудование, а также глубокие профессиональные традиции помогают сегодня работникам предприятий и издательств продолжать уверенное развитие отрасли», – подчеркнул Игорь Руденя.

Глава региона пожелал специалистам отрасли профессионального роста, реализации всех планов и начинаний.

Пресс-служба Правительства Тверской области