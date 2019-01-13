Более 10 соревнований в разных спортивных дисциплинах пройдет в Тверской области с 14 по 20 января

Ближайшие две недели в Тверской области будут отмечены серией значимых спортивных событий. Соревнования по разным дисциплинам пройдут в Твери, Осташкове, Бологое, Калининском и Вышневолоцком районах.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие в массовых видах спорта имеет серьезное значение для воспитания подрастающего поколения, приобщения населения к здоровому образу жизни.

С 15 по 17 января в деревне Большое Гришкино Калининского района будет проходить зимний чемпионат России по универсальному бою, 19 и 20 января - областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня».

С 17 по 19 января в Осташкове состоится первенство и чемпионат области по боксу, в Твери - чемпионат области по спортивной акробатике. В столице Верхневолжья с 18 по 20 января также пройдут областные соревнования по дзюдо среди юниоров, русским шашкам среди слепых, гребле индор, конькобежному спорту памяти Олимпийского чемпиона Ю.М. Михайлова, гандболу, фехтованию.

В Бологое в эти дни пройдет 1 этап областных соревнований по плаванию «Кубок городов Тверской области».

20 января во Всероссийский «День снега» в деревне Большое Гришкино и на горнолыжной базе «Заборовье» в Вышневолоцком районе будут организованы соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту.

Пресс-служба Правительства Тверской области